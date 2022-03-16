Председатель правления «СИБУРа» Дмитрий Конов покинет пост из-за введенных против него санкций

Дмитрий Конов покидает должность председателя правления ПАО «Сибур Холдинг».

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте.

Кроме того, Конов выходит из составов совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», правления ПАО «СИБУР Холдинг» и ООО «СИБУР», указывается в сообщении. Уточняется, что полномочия правления ПАО «СИБУР Холдинг» после проведения необходимых процедур будут переданы совету директоров компании и правлению ООО «СИБУР» — управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг».

«Организационные изменения реализуются с учетом включения Дмитрия Конова в санкционные списки ЕС и Великобритании и направлены на повышение устойчивости бизнеса "СИБУРа" как одной из самой динамично развивающихся компаний мировой нефтегазохимии», — поясняется в пресс-релизе холдинга.

Евросоюз 9 марта ввел санкции в отношении группы предпринимателей и руководителей крупнейших российских компаний, в том числе Дмитрия Конова. После объявления о рестрикциях свои должности покинули ряд топ-менеджеров крупных компаний.

«СИБУР Холдинг» — крупнейшая российская интегрированная нефтегазохимическая компания. Предприятия холдинга обеспечиваются преимущественно сырьем собственного производства, получаемого на основе побочных продуктов добычи углеводородов, приобретаемых у нефтегазовых компаний.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Вашингтон расширил список рестрикций в отношении Москвы и Минска. Как следует из заявления американского минфина, в санкционный список попали супруга президента Белоруссии Александра Лукашенко Галина, заместители главы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков и Юнус-Бек Евкуров, Тимур Иванов, Алексей Криворучко, Николай Панков, Юрий Садовенко, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко. Также в список вошли гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. В еще один список попал глава Росгвардии Виктор Золотов, против которого США уже вводили санции. Накануне, 15 марта, о новых санкциях против российских физических и юридических лиц объявил также Лондон. Британский санкционный список пополнили замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, премьер Михаил Мишустин, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и члены его семьи. Под ограничения попали Сергей Собянин, Антон Вайно и ряд других политиков и силовиков. Рестрикции Великобритании коснулись журналистов Тиграна Кеосаяна, Романа Бабаяна, Захара Прилепина, Ольги Скабеевой, Владимира Соловьева, Антона Красовского и Аркадия Мамонтова.