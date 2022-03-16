Президент приказал экономике перестроиться

Глава государства провел 16 марта совещание по социально-экономической поддержке субъектов РФ, в ходе которого объявил о расширении полномочий губернаторов в рамках противодействия западным санкциям.
С этой целью был подписан президентский указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ». Президент предупредил, что усиливающееся санкционное давление вынуждает российское руководство резко ускорить структурную перестройку экономики, что может привести к росту инфляции и безработицы, но обещал поддержать население.
Великая экономическая война
Фактически, на совещании было признано, что против России, действительно, ведется настоящая экономическая война. Владимир Путин уточнил, что «в качестве оружия» избраны «экономические, финансовые, торговые и другие санкции», которые, впрочем, «бьют по самим европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком». Особенно Путина потрясла кража российских денег путем заморозки за рубежом активов ЦБ РФ.
К сожалению, рост потребительских цен в России с 26 февраля по 4 марта достиг 2,22%. Это рекордная недельная инфляция, зафиксированная в стране за все время наблюдений, ведущихся с 2008 года. Ранее этот показатель не превышал 1%. В целом, по расчетам Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении ускорилась к 4 марта до 10,42%.
Безработица остается пока на относительно невысоком уровне — в пределах 4,3%. Однако санкции день ото дня наносят все более болезненные удары по российской экономике. По макроэкономическому прогнозу Банка России ВВП в этом году должен рухнуть сразу на 8%, инфляция составит 20%. И это еще не самые алармистские оценки.
По прогнозу Международного энергетического агентства, уже в апреле добыча нефти в нашей стране упадет почти на треть — до 3 млн баррелей в сутки. Соответственно почти на треть упадет и экспорт нефти и нефтепродуктов — на 2,5 млн бар\сутки.
Причиной этого стал отказ банков, страховых и транспортных компаний обеспечить перевозку сырья потребителям. В следующем месяце нефть будет качаться в основном только по трубопроводам. Порты под санкциями. Падение производства в ТЭК неизбежно ускорит усыхание всего ВВП, который на 20% обеспечивает нефтегаз.
Но есть и более тревожные тенденции. Из-за прекращения поставок из-за границы комплектующих и оборудования на грани остановки гиганты обрабатывающей промышленности. Так, АвтоВАЗ не работал почти две недели, а 16 марта возобновили сборку только двух моделей. И на повестке дня новые «каникулы». Еще тревожнее ситуация на КАМАЗе. В среду на совещании у президента глава Татарстана Рустам Минниханов предупредил, что производство на автогиганте может упасть в этом году на 40%. В результате без работы останутся 15 тысяч сотрудников.
Курс на мобилизацию экономики
Неизбежные риски для экономики и социальной структуры Владимир Путин осознает в полной мере. Более того, президент считает, что ситуация крайне напряженная и требует немедленных ответных действий. «Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики», — уверен глава государства. За это придется заплатить дорогую цену. «Не буду скрывать, они (изменения –— прим. «Эксперт») будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы», — констатировал Владимир Путин. Однако он выразил уверенность, что российская экономика «обязательно адаптируется к новым реалиям».
Для этого в первую очередь необходимо обеспечить социальную защиту, включая повышение пенсий и других совыплат. «Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — заявил Путин.
Запускать печатный станок не придется. Доходов, по мнению президента, достаточно. Но все же он попросил правительство рассчитать точный размер повышения всех социальных выплат и других экономических показателей.
Впрочем, конкретно понимается под структурными изменениями конкретизировано не было. Некоторые эксперты опасаются, что речь может зайти о возвращении к плановой и даже моблизационной экономике времен Великой Отечественной войны. Однако каких-либо явных шагов к этому правительство не планирует.
Наоборот, курс явно взят на глубокую либерализацию сферы государственного производства и частного предпринимательства.
На год отменена большая часть всех плановых и даже внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Одна за другой предлагаются налоговые льготы. Объявлены полугодовые кредитные и фискальные каникулы. Ключевая ставка задрана до 20%. И это еще не предел. Но по словам министра экономического развития, только в рамках правительственного плана неотложных мер ряд промышленных и сельхозпредприятий получат в этом году льготные кредиты на сумму в 800 млрд рублей. Аграрии — по ставкам от 1% до 5%. Промышленники — в пределах 13-15%.
Это еще не все. Предусмотрены также бюджетные субсидии, существенная либерализация системы госзаказов. Губернатором указом президента от 16 марта предоставляются права в оперативном режиме выбирать исполнителей госзаказа. При этом авансовые платежи по госзаказам должны быть установлены в 50% от общей суммы. Оплату требуется производить не позднее 7 рабочих дней.
Крупные средства будут направлены в высокотехнологический сектор. Пока все меры поддержки не заработают, президент предложил экспортерам перенаправить свою продукцию на внутренний рынок.