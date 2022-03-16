Путин объяснил, почему ЦБ не придется запускать печатный станок

Доходов российского бюджета достаточно для финансирования запланированных проектов, как на уровне страны, так и на уровне регионов, Центробанку не придется прибегать к эмиссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

«В текущей ситуации проблем с финансированием со стороны государства не будет. Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов, а это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии, проще говоря, Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы, рыночные, здоровые доходы», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что федеральное финансирование проектов и строек будет осуществляться в полном объеме. Финансовые ресурсы у страны есть, основные же трудности, по словам Путина, связаны с доставкой комплектующих, техники, стройматериалов и с организацией работы подрядчиков. Он допустил, что могут меняться сроки и способы реализации конкретных проектов, их этапов, и это «потребует слаженной работы органов власти и представителей бизнеса, форсированной реализации проектов импортозамещения».

Ранее «Эксперт» писал, что денежная база в России за неделю с 25 февраля по 4 марта выросла почти на 2 трлн рублей и достигла рекордного уровня в 17 трлн рублей. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

