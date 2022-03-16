Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической стабильности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», сообщает пресс-служба Кремля. Документ предписывает главам регионов принять «исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности».

«Принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также при необходимости решений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам», — говорится в указе.

Губернаторам также предписано сохранить доступность социальных услуг для граждан, бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической и социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, соцобслуживания, энергетики, промышленности и связи. Главы регионов должны проводить «мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли», а также принимать меры, направленные на устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ и услуг.

Также губернаторы должны следить за ситуацией на рынке труда, оказывать всестороннюю поддержку организациям, ИП и самозанятым. Отдельно оговаривается помощь социально ориентированным некоммерческим организациям, которые занимаются соцобслуживанием и патриотическим воспитанием, а также помогают беженцам и вынужденным переселенцам.

Ранее «Эксперт» писал, что в ближайшее время в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ), величину прожиточного минимума, а также зарплаты бюджетников и все социальные выплаты. Об этом на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ сообщил Владимир Путин. Правительству поручено в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, которые лишились работы. По словам Путина, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.

