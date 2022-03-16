Путин проведет 16 марта международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в среду, 16 марта, проведет совещание по вопросам социально-экономической поддержки регионов, а вечером состоится международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. О темах разговора не сообщается.

«Сегодня, 16 марта, президент работает в Огарево, у него пройдёт важное совещание по мерам социально-экономической поддержки российских регионов. Мы ожидаем очень, очень содержательной и глубокой речи президента», — отметил официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что речь пойдёт и о ситуации с коронавирусом.

Песков уточнил, что на мероприятии выступят заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, руководители Комиссии Госсовета по социальной политике и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Также ожидается доклад мэра Москвы Сергея Собянина.