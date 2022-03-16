Роскачество сообщает о мошеннических сайтах по проверке банковских карт

В интернете стали активно появляться мошеннические ресурсы для незаконной проверки данных банковских карт на предмет утечек. Они активно рекламируются в социальных сетях и Telegram-каналах, сообщили в Роскачестве. Такие сайты начали появляться после публикации в СМИ о том, что мошенники слили в даркнет данные более 100 000 российских банковских карт.

«После публикаций в СМИ о том, что злоумышленники слили в даркнет данные более 100 000 российских банковских карт, в интернете стали появляться мошеннические сайты, которые якобы предлагают проверить данные карты пользователя на соответствие объединенной базе данных», - говорится в официальном сообщении ведомства. Подобную рекламу от мошенников получают не только владельцы сообществ и групп о финансах, но и пользователи, не знакомые с банковскими терминами.

Преступники при помощи своих ресурсов предлагают вводить данные карты для того, чтобы якобы проверить, не попали ли они в руки злоумышленников. После ввода платежных данных владелец карты может просто передать свои данные мошенникам. Далее с карт жертвы снимаются деньги. Роскачество уточнило, что единого официального сервиса для проверки банковских карт не существует. Все подобные сервисы в сети являются мошенническими.

