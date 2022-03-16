Россия уходит из Совета в Европу

Россия 15 марта устами главы ее делегации в ПАСЕ Петра Толстого заявила, что «выходит из Совета Европы по собственной воле», и что «это взвешенное и обдуманное решение». Затем ушедший поезд попытались догнать депутаты других стран, проголосовав за резолюцию с формулировкой: «Ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы». Но дату назначила Россия сама, и еще прежде.

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Москва давно чувствовала себя некомфортно в этой организации, где оторванные от реалий люди обсуждали оторванные от реалий проблемы (из серии прав ЛГБТ и т. п.). А в перерывах развлекались тем, что постоянно даже не критиковали, а оскорбляли Россию. Но все же, насколько решение было взвешенным и обдуманным?

Некоторые эксперты скажут, что не совсем. Что нужно было сохранять площадку для диалога. Что нужно было сохранять площадку для защиты прав человека (через Европейский суд по правам человека, входящий в структуру Совета). Что, наконец, Россия не должна изолировать себя от Европы – ведь именно этого хотят наши «партнеры».

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Однако Россия и выходит из Совета для того, чтобы в будущем он стал площадкой для диалога. Чтобы там начинали защищать права человека. И выходит потому, что не собирается изолировать себя от Европы, а наоборот – конструктивно участвовать в ее делах.

На сегодняшний день площадкой для диалога Совет Европы не является. В нем Россия – крупнейшая, между прочим, европейская страна – постоянно подвергалась дискриминации. Ее регулярно обливали информационными помоями и даже дискриминировали по процедурным моментам.

Да, Совет Европы занимается правозащитными моментами – в том числе через специальный суд может защитить граждан от произвола властей. Но здесь тоже все не так просто. Прежде всего, европейское понятие прав человека – с диктатом меньшинств, размывом всех консервативных ценностей, нетерпимостью к альтернативным точкам зрения – уже далеко от того традиционного европейского либерализма, на который, может быть, и стоило бы ориентироваться.

Наконец, выходом из «Европы» покидание Совета Европы не станет. Россия еще год назад поняла, что вести диалог с коллективными европейскими институтами (Еврокомиссией, Советом Европы) бессмысленно – там сидят или ни за что не отвечающие бюрократы, либо точно так же ни за что не отвечающие парламентарии. Вместо этого Россия хочет разговаривать напрямую с национальными правительствами, ответственными перед своими избирателями и потому хотя бы чуть-чуть следующими национальным интересам собственных государств.

При этом Москва не отказывается принципиально от коллективных посиделок – просто хочет, чтобы они велись конструктивно. По правилам, с уважением к интересам партнеров, на равноправной основе и языком прагматичного рационализма (пусть даже без «Друг Билл – Друг Борис»). Именно для того, отчасти, Россия сейчас и выходит из Совета.

По сути, этот выход стал частью большой стратегии Кремля по перезагрузке отношений с Западом. Стратегия предполагает слом старых институтов взаимоотношений, затем приложение западных партнеров лицом о реализм (демонстрация силы/возможности/готовности решать свои проблемы своими методами – чем сейчас РФ и занимается на Украине), после чего временная пауза (необходимая для того, чтобы Запад прошел все стадии реагирования - гнев, отрицание и т.п.) и начало нового, конструктивного взаимодействия. Ведь всем очевидно, что Россия – слишком важный игрок на глобальной доске, чтобы ее изолировать или же игнорировать ее позицию при решении ключевых вопросов на всем пространстве от Лиссабона до Ханоя.

И уж тем более без учета ее интересов нельзя решать европейские вопросы – начиная от безопасности и заканчивая экономическими пространствами. Конечно, отдельные европейские политики сейчас пытаются соорудить большой европейский консенсус – но сколько они его могут нести на плечах простых европейцев, чьи кошельки страдают от последствий этого консенсуса? Год, два – после чего по итогам плановых и досрочных выборов к власти в Европе придут новые люди, способные провести перезагрузку отношений с Россией.

В результате эти отношения нормализуются, и тогда Россия может счесть нужным для себя возвращение в Совет Европы, а также его Парламентскую Ассамблею. Которая превратится в площадку для диалога и решения реальных европейских.