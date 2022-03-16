Россияне в будущем смогут ездить в Крым через Украину

Глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил уверенность, что недалеко то время, когда российские туристы смогут путешествовать по железной дороге в Крым через территорию Украины.

Ранее руководитель рассказал о планах полуострова полностью восстановить все железнодорожные линии, которые когда-то соединяли Крым и Херсонскую область Украины. Позже коммуникации были разрушены украинской стороной.

"Я уверен, что не за горами то время, когда мы поедем в Москву и Санкт-Петербург не вокруг Азовского моря, а через Запорожье и Харьков. Основные потоки отдыхающих направятся в Крым таким же образом. Это более знакомый и короткий маршрут. Осталось только окончательно денацифицировать его", -рассказал Константинов в интервью РИА Новости.

Движение поездов и автобусов было прекращено по решению Киева в конце декабря 2014 года. Украина в одностороннем порядке полностью прекратила движение через границу с Крымом. Киев назвал меру вынужденной. Позже прекратилось и движение грузового транспорта через пограничные пункты пропуска. Движение легковых автомобилей продолжилось.