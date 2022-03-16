Рубль дорожает. Доллар начинает терять привлекательность

Рубль продолжает отыгрывать сильные потери, вызванные санкциями и резким падением притока валютной выручки в страну после начала военной спецоперации на Украине. Сегодня торги в валютной секции Московской биржи вновь открылись ростом котировок «россиянина», который к полудню подорожал к доллару почти на 2%. За доллар дают около 108 рублей.

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На мировом валютном рынке курс рубля пришел в соответствие с московским котировками. Причем, после закрытия торгов на Московской бирже практически замирают торги рублем и на рынке Форекс. Это говорит о том, что никакие внешние раздражители, такие как стоимость сырья или динамика доллара к основным мировым валютам, на рубль сейчас не действуют. Курс рубля определяется исключительно объемом притока валютной выручки и реальным спросом на доллары и евро, практически без всякой краткосрочной спекулятивной составляющей.

В последние дни рубль начал отыгрывать ростом звучащие с Украины о возможности скорого достижения мирного соглашения. Но риторика российских политиков говорит о том, что до компромисса еще далеко, и Россия вряд ли пойдет на серьезные уступки.

Полностью проигнорировал рубль инициативу польского вице-премьера Ярослава Качиньского, предложившего направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО, защищенную при этом вооруженными силами. Вряд ли столь экзотическое решение будет приято, но если так случится, то рубль ждет еще один обвал, поскольку доллар вновь начнут ажиотажно скупать, несмотря на комиссию на покупку валюты в 12% — действия, предложенные Качиньским, будут означать начало полномасштабной войны между Россией и НАТО.

Пока же, курс российской валюты продолжит поступательное движение к психологически важной отметке 100 руб. за доллар.

Новые антироссийские санкции уже не оказывают и не будут оказывать в дальнейшем негативного влияния на рубль. Самое серьезное — «заморозка» российских резервов — уже случилось. Более того, запрет на ввоз в Россию предметов роскоши хоть и слабо, но позитивный долгосрочный фактор для рубля, поскольку приведет к еще большему сокращению оттока валюты из страны. В определенной мере это нивелирует негатив от запрета закупок из России некоторых позиций номенклатуры сталелитейной продукции. Складывается впечатление, что целью «стальных ограничений» является не желание «наказать» Россию, а стремление воспользоваться удобным поводом, чтобы защитить внутренний рынок ЕС нерыночными способами.

Влияют на пару рубль-доллар и предпосылки того, что «американец» может в обозримом будущем потерять статут основной мировой валюты. В частности, прошла информация, что Китай и Евразийский экономический союз рассматривают возможность создания независимой международной валютно-финансовой системы. Но более серьезной видится новость о том, что Саудовская Аравия активизировала обсуждение вопроса расчетов за поставляемую в Китай нефть в юанях. Торговый баланс между этими странами складывается в пользу Китая, поэтому у Саудовской Аравии останутся «лишние» юани, которые не будут потрачены на покупку китайских товаров. Скорее всего, этот профицит будет вложен в китайские гособлигации.

Желание третьих стран уйти от долларовых расчетов и вложений резервов в американские казначейские облигации понятно: нет никакой уверенности в том, что после «заморозки» резервов Банка России и Фонда национального благосостояния РФ такие же меры не будут приняты в отношении активов любой другой страны.

Тем временем нефть пытается удержаться выше психологически важной отметки $100 за баррель. Трейдеры ждут прогнозов дальнейшего спроса на нефть со стороны ОПЕК и Международного энергетического агентства. В целом ситуация выглядит противоречивой. С одной стороны, спрос на топливо должен упасть вследствие аномально высоких цен на все энергоносители и неизбежного спада темпов роста мирового ВВП. С другой — военная составляющая в ценах на нефть будет присутствовать еще какое-то время: объемы поставок сырья из России снизились, Украина в ходе военной операции лишилась значительных запасов нефтепродуктов, а потребление топлива в России выросло.

Появление сигналов о скором прекращении военной операции на Украине в совокупности с завтрашним повышением ставки ФРС США может увести котировки нефти в район $90-95 за баррель.