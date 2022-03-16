Рублю не удалось развить утренний успех

Торги рублем на валютном рынке Московской биржи расчетами «завтра» закрылись на котировках 108 руб. за доллар. Но весь рост пришелся на утренние часы, когда в моменте пара доллар-рубль уходила в район 105. Столь сильное укрепление рубля в первые минуты торгов говорит о том, что держатели реальной валюты опасаются не успеть продать доллары по выгодным для них ценам. Поэтому рубль имеет шансы на продолжение роста.

Однако сегодня этот потенциал реализовать не удалось, и тому были веские причины. Прежде всего, трейдеров не порадовало выступление президента Украины Владимира Зеленского, который то говорит о близости заключения мирного соглашения с Россией, то выпрашивает у Запада зенитное вооружение — в том числе советские комплексы ПВО С-300.

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Повлияло на рубль и заявление российского президента Владимира Путина об увеличении всех социальных выплат. Конечно, это необходимая и во многом вынужденная мера, но увеличение соцвыплат — это вброс в экономику не обеспеченных ростом ВВП рублей. Если даже часть этих «новых» денег и не пойдет на покупку валютных активов, то уж точно будет препятствовать расходованию населением валютных запасов.

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Впрочем, этот негатив будет с лихвой компенсирован в случае стабилизации, хотя бы частичной, политического климата и налаживания финансовых расчетов российских экспортеров со своими зарубежными контрагентами. Но в любом случае рост инфляции неизбежен.

Сегодня наступил срок выплаты купона по евробондам Российской Федерации. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, «деньги у нас есть, платёжку мы отдали, теперь мяч на стороне, в первую очередь, американских властей». Однако если платежка из-за санкций не будет проведена — а такой сценарий наиболее вероятен, — то России грозит технический, а потом и полноценный дефолт, несмотря на то что Минфин готов зачислить причитающиеся выплаты нерезидентам на рублевые счета.

Рейтинговое агентство Fitch уже выпустило разъяснение по этому вопросу. «Согласно критериям суверенного рейтинга агентства Fitch Ratings, выплата в национальной валюте купонов по еврооблигациям России в долларах, подлежащих погашению 16 марта, по истечении 30-дневного льготного периода будет означать суверенный дефолт».

Формально Fitch право, поскольку проспект эмиссии предусматривает выплату купонов в валюте. То, что Россия не может исполнить это вследствие введения незаконных с точки зрения международного права санкций, в расчет приниматься не будет. А значит, с большой вероятностью России будет присвоен «дефолтный» рейтинг от всех трех крупнейших мировых рейтинговых агентств. Такую же оценку своей платежеспособности получат и российские эмитенты, поскольку их рейтинг не может быть больше странового.

Это полностью закроет выход на западный рынок капитала как для правительства России, так и для отечественных компаний. Впрочем, в связи с развязанной антироссийской истерией в последние недели и так стало ясно, что российские эмитенты оказались отлучены от займов на Западе. Однако в случае объявления полноценного дефолта возникает вероятность того, что кредиторы станут обращаться в западные суды с требованием наложить арест на имущество «должников».

Сегодня на зарубежных площадках сделки с суверенными еврооблигациями России с погашением в 2023 г. торговались под доходность более 120% годовых, с погашением в 2030 г — более 250% годовых. Возможно, крупным российским инвесторам стоит искать схемы покупки этих бумаг на Западе с расчетом получить выплаты по ним в рублевом эквиваленте.