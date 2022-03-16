Индия купит в ближайшее время нефть у России

Как сообщает Times of India (TOI) со ссылкой на собственные источники в правительстве Индии, Россия продаст Индии 3,5 млн баррелей нефти с большим дисконтом, а также доставит и застрахует груз. О заинтересованности Нью-Дели предложением Москвы о покупке нефти по низкой цене сообщил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури. Сделка, возможно, состоится уже на текущей неделе после уточнения всех деталей.

«Россия предлагает нефть и другое сырье с большими скидками,- цитирует Reuters одного из представителей индийского правительства.- Нас это вполне устраивает».

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Кроме нефти, кстати, Нью-Дели хочет купить у России и Белоруссии по низким ценам и минеральные удобрения.

Индия занимает нейтралитет в конфликте вокруг Украины и призывает к его разрешению через диалог. Однако эта покупка показывает, что Нью-Дели готов стать на сторону России и нарушить американские санкции. Белый дом, который, конечно, знает о переговорах между индийскими и российскими представителями, однако, всех удивил. В отличие от Китая он не стал пугать Индию вторичными санкциями и заявил, что такая покупка, если она состоится, не будет рассматриваться как нарушение санкций. Удивительное миролюбие Вашингтона объясняется его желанием переманить Нью-Дели на свою сторону в борьбе с Китаем. Кстати, объясняя американским законодателям свою позицию, Белый дом указал на то, что Индия покупает у России много вооружений и что российская военная техника крайне важна для ее национальной безопасности, главной угрозой которой, является по мнению американцев, Пекин.

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С другой стороны, американские официальные лица в последние дни часто говорят, что хотели бы, чтобы Нью-Дели как можно дальше дистанцировался бы от Москвы. Индия, напомним, воздержалась при голосовании резолюции, осуждающей Россию за спецоперацию на Украине.

Нефть будет доставлена через несколько месяцев. Эта сделка может стать началом крупных закупок Индией российской нефти, от которой сейчас после эмбарго США, Австралии и Великобритании (в конце года) отказываются многие прежние покупатели в Европе и Америке.

TOI не сообщает подробностей о механизме оплаты, очень важной составляющей всех сделок с российской нефтью сейчас, после отключения российских банков от SWIFT, но, очевидно, что оплата будет производиться в национальных валютах участников сделки.

Своей нефти у Индии мало. 85% нефти Нью-Дели приходится покупать за границей. В том числе и у России: 3,6 млн тонн с апреля 2021 по январь 2022 года. Это всего 2% от всего импорта Индии за этот промежуток времени, оцениваемый в 176 млн тонн. Так что потенциал торговли нефтью очень большой.

Индия и Советский Союз, а теперь Россия всегда поддерживали дружеские отношения. Наиболее ярким свидетельством этой дружбы являются закупки российского оружия и военной техники, которые несмотря на значительное снижение (за последние десять лет на 53%) по-прежнему составляют 60% всего оружия ВС Индии. Кстати, Госдепартамент еще не объяснил, будут ли считаться нарушением американских санкций и законов покупка Нью-Дели в 2018 году 5 российских ракетных систем С-400. Сделка на 5,5 млрд долларов была заключена три года назад, а в конце прошлого года начались первые поставки.