Силуанов оценил судьбу «платежки» по госдолгу

Информации о прохождении платежа по суверенным еврооблигациям России в иностранной валюте пока нет, при этом есть вероятность, что он не дойдет до конечных получателей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью RT Arabic. Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму $117,2 млн, 14 марта Минфин сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купонного дохода.

«В понедельник, 14 числа, мы направили соответствующий валютный платеж. Платежка попала в соответствующий американский банк, который является нашим банком-держателем валютного счета, в том числе министерства финансов. В настоящее время пока платеж обрабатывается и каких-то сообщений о том, прошел или не прошел, у нас нет. Пока он не прошел. Но мы знаем, что банк ведет переговоры с OFAC (Управлением по контролю за иностранными активами минфина США — ред.), запросил от нас необходимую информацию о назначении платежа. Так что мы пока будем ждать информации от нашего банка-держателя счета», — заявил Силуанов.

Министр не исключил, что платеж может не дойти до конечных получателей из-за блокировки долларового счета. При этом он подчеркнул, что российских активов достаточно для выполнения долговых обязательств, как валютных, так и рублевых, и западные страны должны лишь разморозить валютные счета для выплат.

«Термин "дефолт" означает неспособность обслуживать свои обязательства, он неприменим к России. Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», — сказал Силуанов.

14 марта Минфин проинформировал, что направил платежное поручение банку — корреспонденту о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года.

Ранее «Эксперт» писал, что государственный долг России по итогам прошлого года увеличился на 10,5%, или на 1,981 трлн рублей, и составил 20,922 трлн рублей (18,1% от ВВП). При этом внутренний долг вырос на 11,8%, или на 1,735 трлн рублей, до 16,5 трлн рублей, а внешний долг в иностранной валюте — на $2,99 млрд (в рублевом эквиваленте — на 246,5 млрд рублей), или на 5,3% (на 5,9%), и составил $59,7 млрд (4 435,4 млрд рублей), говорится в отчете Счетной палаты.