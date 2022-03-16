Спрос на драгметаллы в слитках у клиентов Сбербанка подскочил в 30 раз после отмены НДС

Спрос клиентов Сбербанка на драгоценные металлы, преимущественно золото, в слитках увеличился в 30 раз по сравнению с периодом до отмены НДС на такие активы и введения ограничений на снятие физлицами наличной валюты.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка. «Текущий спрос на слитки в 30 раз превышает спрос до отмены НДС и введения ограничений на снятие наличной валюты», — рассказали в Сбербанке. Там пояснили, что поскольку обе меры были введены практически одновременно, сложно сказать, какая из них оказала большее влияние.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 9 марта подписал закон, который отменяет 20-процентный НДС при продаже драгоценных металлов в слитках физическим лицам. В этот же день ЦБ на шесть месяцев ограничил выдачу физлицам наличной валюты суммой в $10 тыс.

В Сбербанке уточняют, что клиенты главным образом интересуются золотыми слитками, спрос на слитки в иных драгоценных металлах значительно скромнее. По обезличенным металлическим счетам (ОМС) золото тоже является наиболее востребованным металлом, однако доли других металлов в спросе также существенны.

В настоящий момент у Сбербанка в Москве есть три отделения, где можно купить и продать слитки драгметаллов, в одном из них сегодня наблюдались большие очереди, за день в нем раскупили все остатки золота.

Драгоценные металлы, в первую очередь золото, считаются защитным активом, спрос на них растет в периоды нестабильности, отмечают в банке. Так, за последнюю неделю февраля и первую неделю марта, еще до отмены НДС на слитки и введения ограничений на снятие наличной валюты, клиенты Сбербанка открыли в шесть раз больше ОМС, чем за предшествующие две недели.

Ранее «Эксперт» сообщал, что объем производства золота в России в 2021 году увеличился на 1,84% по сравнению с показателем 2020 года и составил 346,42 тонн. Производство серебра за год снизилось на 2,12%. На 16 марта учетные цены на золото определены ЦБ в 6 913,10 рублей за грамм, на серебро — в 90,95 рублей за грамм.