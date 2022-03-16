Ставки по уже выданным кредитам для бизнеса пообещали повысить плавно

Министерство экономического развития и Банк России прорабатывают вопрос о введении льготного периода, в течение которого кредиты представителям малого, среднего и крупного бизнеса, ставка по которым привязана к ключевой ставке ЦБ, будут повышаться плавно, а не одномоментно. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.

«40% всего кредитного портфеля в экономике, тех кредитов, которые получили предприятия — ставка по ним привязана к ключевой ставке, то есть определяется по формуле "ключевая ставка плюс". В результате подъема ключевой ставки с 9,5% до 20% очень многие компании столкнулись с резким удорожанием кредитов, они подорожали на 11 п. п. Мы сейчас вместе с Центральным банком по поручению председателя правительства прорабатываем вопрос о льготном периоде, когда не все сразу 10,5% предъявлялись заемщику, а с тем, чтобы это повышение было плавным», — заявил Решетников.

Он уточнил, что меры, предпринимаемые в этой связи, рассматриваются по двум направлениям — МСП и крупным компаниям. Согласованное решение будет принято уже в ближайшее время.

Ранее «Эксперт» писал, что для субъектов МСП в России начинают действовать три программы льготного кредитования, ставки по которым не будут зависеть от изменения ключевой ставки Центробанка. Первая программа — «ПСК Антикризисная». Она предусматривает кредитование и рефинансирование предпринимателей на оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых. Вторая — «ПСК Инвестиционная». По ней можно будет получить кредиты по ставке для среднего бизнеса — до 13,5%, для малого и микробизнеса — до 15%. Третья программа — «ПСК «Оборотная». По ее условиям, банки будут работать напрямую с ЦБ. Лимит программы — 340 млрд рублей, ставки: до 13,5% — для среднего бизнеса, до 15% — для малых и микропредприятий.

