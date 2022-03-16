«Стелс-омикрон»: это оказалось заразительно

Несмотря на то, что новая разновидность «омикрона» продолжает распространяться по стране, оснований для панических настроений у россиян нет. По данным «Эксперта», новый штамм вряд ли повлияет на возможные сроки окончания пандемии. Также нет оснований опасаться и повышения смертности от «стелса».

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Одна из нескольких генетических линий

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил в среду, что преобладающим штаммом коронавируса в ближайшее время может стать «стелс-омикрон», или «омикрон» ВА.2. По словам главы Минздрава, данные мониторинга штаммов коронавируса свидетельствуют о том, что существует несколько генетических линий варианта «омикрон».

«Имея более высокую контагиозность, подвариант "омикрона" ВА.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — цитирует министра РИА Новости.

Как далее пояснил Мурашко, первоначально доминирующей линией в разных странах была ВА.1, но в последующем появился подвариант "омикрона" ВА.2, получивший название "стелс" из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции.

«Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант "омикрона" ВА.2», — сообщил Мурашко, подчеркнув, что перенесенный пациентами ранее «омикрон» не обеспечивает надежную защиту от заражения «стелс-омикроном», но вакцинация и ревакцинация, уверен министр, защищают от него.

«Даже перенесенное заболевание, вызванное "омикроном", не обеспечивает надёжной защиты от "стелс-омикрона", в отличие от вакцинации и своевременной ревакцинации. Более того, согласно данным ряда исследований, у прошедших бустерную вакцинацию случаев "стелс-омикрон" в группах наблюдения зарегистрировано не было», — сообщил министр.

«Волна не будет значительной»

«"Стелс-омикрон" — это один из вариантов "омикрона", — рассказал «Эксперту» главный научный сотрудник НИЦ им.Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор-вирусолог Анатолий Альштейн. — Он действительно отличается несколько повышенной заразительность, и сейчас есть признаки того, что он может развиться в следующую, новую волну COVID-19. Которая, однако, я думаю, не будет такой большой и значительной».

Профессор добавил, что волна штамма «омикрон» снижается, он постепенно уходит, и возможная волна, которую способен вызвать «стелс-омикрон», также быстро начнет снижаться.

«Я не думаю, что это что-то чрезвычайное. Потому, что патогенность у этого варианта такая же, низкая, и летальность также низкая. В общем, по-прежнему считаю, что эпидемия пошла к концу», — заявил вирусолог.

«Надо продолжать вакцинацию»

Отвечая на вопрос, не повлияет ли новая прогнозируемая волна «стелс-омикрона» на предполагаемые сроки окончания пандемии в целом, Альштейн ответил, что не следует смешивать официальные заявления ВОЗ и само заболевание.

«Сроки окончания пандемии — это дело такое, официальное. Когда ВОЗ объявит окончание пандемии — вот тогда это и будет окончание. А фактически заболевание будет продолжаться, и в апреле, и в мае, по-видимому, будет продолжаться. Но летом, думаю, заболеваемость будет низкая», — выразил мнение эксперт.

Напоследок Анатолий Альштейн дал совет тем, кто склонен видеть в появлении «стелс-омикрона» причину для панических настроений.

«Панику ни при каких условиях не стоит поднимать. Нужно продолжать вакцинацию», — заключил профессор.

О новом штамме официально было рассказано 2 февраля. Тогда глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила о выявлении в России 253 случаев заражения «стелс-омикроном». ВА.2 был обнаружен в Москве, Башкирии, Марий Эл и Ростовской области.

По данным на сегодняшний день доля «стелс-омикрона» среди подтвержденных заражений коронавирусной инфекцией в России составляет около 20 процентов. Такие данные агентству РИА Новости сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Роспотребнадзора Анна Черкашина.