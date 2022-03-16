Центробанк понизил курсы доллара и евро

Банк России установил на 17 марта официальный курс доллара на уровне 108,0521 рубля, курс евро — на уровне 118,7601 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 16 марта, курс доллара понижен на 3,4 рубля (с 111,4823), евро — на 3,7 рубля (с 122,4522).

По данным на 17:53 мск, курс доллара на Московской бирже снижался на 1,63%, до 108,3 рубля, курс евро находился на уровне 118,71 рубля (+0,17%).

Регулятор также понизил учетные цены на драгоценные металлы: на золото ― до 6 665,65 руб./грамм (с 6 913,10 рублей на 16 марта); на серебро ― до 85,58 руб./грамм (с 90,95); на платину ― до 3 515,64 руб./грамм (с 3 655,92); на палладий ― до 8 667,51 руб./грамм (с 8 695,36).

Ранее «Эксперт» писал, что на мировом валютном рынке курс рубля пришел в соответствие с московским котировками. Причем, после закрытия торгов на Московской бирже практически замирают торги рублем и на рынке Форекс. Это говорит о том, что никакие внешние раздражители, такие как стоимость сырья или динамика доллара к основным мировым валютам, на рубль сейчас не действуют. Курс рубля определяется исключительно объемом притока валютной выручки и реальным спросом на доллары и евро, практически без всякой краткосрочной спекулятивной составляющей.

