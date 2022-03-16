Цены на бензин в Великобритании: такого никогда еще не было

Заправить автомобиль в Великобритании еще никогда не было так дорого. Цена бензина во вторник выросла до рекордных 164,98 пенса за литр, сообщает Bloomberg со ссылкой на Royal Automobile Club (RAC). Стоимость дизельного топлива достигла 176,04 пенса, что также является рекордным показателем.
С начала марта оба вида топлива выросли самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений. Цены уже были исторически высокими из-за жесткого рынка, затем они еще выросли на фоне недавнего всплеска стоимости нефти.
Полный бак неэтилированного бензина для семейного автомобиля теперь стоит почти 91 фунт (119 долларов). Для дизельного автомобиля это 97 фунтов.
«Мы по-прежнему надеемся, что розничные продавцы вскоре начнут сообщать водителям о недавнем снижении цен на оптовые цены на топливо, когда они в следующий раз будут покупать бензин», — отметил представитель RAC по топливу Саймон Уильямс.