Цены на бензин в Великобритании: такого никогда еще не было

Заправить автомобиль в Великобритании еще никогда не было так дорого. Цена бензина во вторник выросла до рекордных 164,98 пенса за литр, сообщает Bloomberg со ссылкой на Royal Automobile Club (RAC). Стоимость дизельного топлива достигла 176,04 пенса, что также является рекордным показателем.

С начала марта оба вида топлива выросли самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений. Цены уже были исторически высокими из-за жесткого рынка, затем они еще выросли на фоне недавнего всплеска стоимости нефти.