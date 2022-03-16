В аэропорту Краснодара начали использовать сделанный в РФ распределитель реагентов вместо импортного

Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования в Курганской области изготовил распределитель реагентов, который способен заменить аналогичную импортную технику.

Речь идет о распределителе жидких реагентов системы точного дозирования «Иней». Как сообщается на сайте компании, первый образец уже приступил к работе в международном аэропорте Пашковский в Краснодаре.

Отмечается, что российских аналогов такого оборудования нет, а от зарубежных варгашинская разработка отличается простотой обслуживания и низкой ценой.

Распределитель реагентов используют при обработке взлетно-посадочной полосы (ВПП) для того, чтобы избежать обледенения в том числе в случае выпадения осадков и скачков температуры.

«Технические характеристики полностью соответствуют выполняемым задачам: емкость для реагента объемом 9 тонн, ширина захвата обработки взлетно-посадочной полосы 24, 14 и 3 метра (штанги раскладываются). При максимальном размере полосу можно обработать, проехав туда и обратно. Объема реагентов для этого достаточно», — указывается в сообщении.

Ранее в Сеть попала информация о требованиях, которые выдвинул министр транспорта Виталий Савельев к аэропортам на фоне введенных против российской авиаотрасли жестких санкций. Как рассказал в письме коллегам директор ростовского аэропорта Платов Александр Серов, министр сделал это «довольно в жесткой и эмоциональной форме», призвав исключить повреждения самолетов на ВПП. «Полосы должны быть вычищены как зеркало, ни один камушек не должен попасть в двигатель и повредить лопатки, ни одного пореза шин на полосе… Ошибок нам не простят. Самолеты сейчас стали бриллиантовыми», — написал Александр Серов.