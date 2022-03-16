В Хибинах к 2023 году построят апарт-отель за 218 млн рублей

Компания «Сокрома недвижимость» построит апарт-отель за 218 млн рублей в Кировске, где находятся популярные горнолыжные комплексы. В гостинице можно будет разместить до 90 человек.

Об этом со ссылкой на министерство развития Арктики и экономики Мурманской области пишет «Интерфакс».

Сообщается, что трехзвездочный отель «Сокрома Гипербореи» на 45 номеров разместится в историческом двухэтажном здании 1935 года, которое планируется реконструировать, увеличив его площадь до 1408 кв. м. Предполагается, что гостиницу введут в эксплуатацию к началу горнолыжного сезона в Хибинах 2022-2023 года. Инвестпроект получил статус резидента Арктической зоны РФ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», кировское ООО «Сокрома недвижимость» зарегистрировано в 2014 году, оно входит в петербургскую Sokroma Hotels Group. Учредителем и гендиректором компании является Дарья Ковалевская, которая также владеет сетью отелей и апартов Sokroma Hotels and Aparts в Санкт-Петербурге и Владимире. Кроме того, Ковалевская возглавляет комитет по туризму петербургского отделения «Опоры России».

Апарт-отель — тип жилья, который сочетает привычные удобства обычной квартиры и гостиничный сервис. В таких отелях можно останавливаться на продолжительный срок и готовить в номере.

Кировск считается основным местом притяжения в Мурманской области для любителей зимних видов спорта. В ноябре прошлого года он стал победителем конкурса «Национальная гостиничная премия 2021» в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население до 100 тыс. человек)». Конкурс был организован Российской гостиничной ассоциацией при поддержке Федерального агентства по туризму РФ. Как указывается на сайте администрации Кировска, в настоящий момент индустрия гостеприимства города представлена 18 гостиницами и хостелами. Горно-спортивный кластер включает в себя горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» и лыжный стадион «Тирвас». Отмечается, что эти объекты появились благодаря инвестициям компании «ФосАгро», которая ежегодно вкладывает в развитие туристического потенциала территории до 500 млн рублей. Кировский филиал АО «Апатит» (входит в «ФосАгро») является градообразующим предприятием.

Хибины — один из старейших горнолыжных курортов в России, расположенный за полярным кругом в южной части Хибинских гор. Это бюджетный вариант для туристов из европейской части страны, добраться до него из Москвы на самолете можно за два часа. Горнолыжный сезон в Хибинах насчитывает около 200 дней и считается самым продолжительным в РФ.

Как пишет «Российская газета», этой зимой любители горнолыжного спорта активнее всего бронировали жилье в Красной Поляне, Шерегеше и Кировске. Спрос на Красную Поляну по сравнению с прошлой зимой вырос на 13%, на Шерегеш — на 10%. Кировск по этому параметру показал рост в 18%. Издание отмечает, что средние цены на аренду жилья выросли за год практически на всех горнолыжных курортах. В частности, цены на Красной Поляне и в Кировске увеличились на 27% — до 7210 и 3930 рублей соответственно. На Шерегеше средняя цена суток проживания поднялась на 16%, до 5500 рублей.

Ранее «Эксперт» сообщал, что для инвесторов, которые строят, а также предоставляют в аренду и управление туристические объекты, вводится нулевая ставка НДС, которая будет действовать пять лет с момента ввода объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.