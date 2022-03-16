В Минздраве назвали ключевые месяцы по развитию ситуации с COVID

Март и апрель - ключевые месяцы для развития эпидемиологической ситуации, в это время необходимо пройти ревакцинацию от коронавируса, советует министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Март и апрель остаются ключевыми месяцами для развития дальнейшей эпидемиологической ситуации, и лучше всего использовать это время для ревакцинации», - цитирует агентство РИА «Новости» Мурашко.

Ранее чиновник сообщил, что стать доминирующим штаммом коронавируса в стране может «стелс - омикрон», который является вариантом омикрона ВА.2. По словам министра вариант инфекции распространяется среди населения даже быстрее, чем оригинальная версия omicron ВА.1.

Массовая вакцинация против коронавируса в России началась в январе 2021 года. По последним данным оперативного штаба, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян составляет 53,6%. С середины февраля заболеваемость COVID-19 в России стабильно снижается. 15 марта показатель суточного прироста новых больных коронавирусом составил 36 678 случаев заражения, - впервые с 19 января.

