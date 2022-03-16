В России увеличат МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников и все соцвыплаты

В ближайшее время в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ), величину прожиточного минимума, а также зарплаты бюджетников и все социальные выплаты.

Об этом на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ сообщил президент России Владимир Путин.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — заявил глава государства (цитата по ТАСС).

Правительству поручено в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, которые лишились работы. По словам Путина, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма соцконтракта.

Президент отметил, что антироссийские санкции бьют по самим же американцам и европейцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, а также потерю рабочих мест, связанных с российским рынком. «Не надо здесь, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, во всем обвиняя нашу страну», — сказал Путин. Глава государства назвал западные санкции уроком для российского бизнеса. «Арест зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц — это урок для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства выразил уверенность в том, что политика сдерживания РФ является долгосрочной стратегией Запада, и констатировал, что санкционная политика Запада в отношении России имеет все признаки агрессии.

Ранее «Эксперт» писал о том, что на первом заседании президиума «Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций», проведенном 15 марта председателем правительства Михаилом Мишустиным, был одобрен «План первоочередных действий», в который сразу же включили 100 «инициатив». Документ будет пополняться новыми мерами господдержки экономики и населения по мере введения новых западных санкций.