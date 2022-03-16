В России выросло производство золота

Объем производства золота в России в 2021 году увеличился на 1,84% по сравнению с показателем 2020 года и составил 346,42 тонн. Производство серебра за год снизилось на 2,12%, следует из данных Минфина.

«Производство золота в России за январь — декабрь 2021 года составило 346,42 тонн (за январь — декабрь 2020 – 340,17 тонн)», — говорится в сообщении Минфина.

По данным ведомства, в 2021 году производство добычного золота выросло с 291,21 тонн до 296,9 тонн, вторичного – с 31,61 тонн до 32,59 тонн, производство попутного золота немного снизилось — с 17,35 тонн до 16,93 тонн.

Объем производства серебра в России за прошлый год составил 945,7 тонн, против 965,73 тонн годом ранее. Выросло только производство вторичного серебра с 208,33 до 228,32 тонн, объем добычного серебра составил 429,26 тонн против 438,35 тонн за 2020 год, попутного — 288,12 тонн против 319,05 тонн.

Ранее «Эксперт» писал, что в день повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% Банк России поднял цены на драгметаллы. Учетные цены на золото 1 марта поднялись до 5 725,10 рублей за грамм (с 5 136,31 рублей по данным на 26 февраля), на серебро — до 72,82 рублей за грамм (с 68 рублей).

На 16 марта учетные цены на золото определены ЦБ в 6 913,10 рублей за грамм, на серебро — в 90,95 рублей за грамм.

