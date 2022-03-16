Вице-премьер Юрий Борисов: в России могут нарастить выпуск Ил-96 и Ту-214

На фоне введенных в отношении России жестких санкций изучается возможность наращивания серийного производства пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214.

Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов, посетивший филиал ПАО «Ил» — Авиастар (входит в состав дивизиона транспортной авиации ОАК госкорпорации «Ростех») в Ульяновске.

«Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем резерв по дополнительному производству этих самолетов тоже», — цитирует вице-премьера «Интерфакс».

В настоящее время самолеты Ил-96 и Ту-214 выпускаются в малой серии для спецзаказчиков, напомнил Борисов.

Как уточняется на сайте ОАК, вице-премьер побывал на летно-испытательной станции ульяновского авиазавода, где сейчас ведутся наземные испытания нового тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, построенного для Минобороны РФ.

Ил-96 — дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет, разработанный ОКБ имени Ильюшина. Первый полет лайнера состоялся в 1988 году. Ил-96 предназначен для перевозки пассажиров (до 436 человек) либо грузов (до 92 тонн). Сейчас авиалайнер эксплуатируется специальным летным отрядом (СЛО) «Россия», в который входит президентский борт Ил-96-300ПУ.

Ту-214 — узкофюзеляжный среднемагистральный авиалайнер разработки компании «Туполев», его первый полет состоялся в 1996 году. В наши дни Ту-214 эксплуатируются в составе СЛО «Россия», а также авиации ФСБ и Минобороны РФ.

Ранее «Эксперт» писал о том, что на Казанском авиационном заводе имени Горбунова есть все возможности, чтобы производить практически неэксплуатируемые среднемагистральные Ту-204 и Ту-214. Выйти на серийное производство, теоретически, можно за год. В дальнемагистральном сегменте вполне рабочим вариантом является наращивание производства Воронежским акционерным самолетостроительным обществом (ВАСО) Ил-96-300. Еще в середине 2021 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что на заводе в Воронеже в разной степени готовности находятся в производстве четыре машины этой модификации. Одновременно планируется ускорить работы над Ил-96-400М — модернизированной версией лайнера. Несмотря на то, что буквально еще несколько недель назад возобновление массового производства «Туполевых» и «Ильюшиных» казалось практически фантастическим сценарием в силу их летно-технических характеристик и расхода топлива с вытекающей дороговизной эксплуатации в коммерческих авиакомпаниях, сейчас такой вариант развития событий представляется вполне возможным.