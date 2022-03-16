Вооруженные силы РФ вывели из строя узлы связи и разведки в Виннице

Вооруженные силы России ударом высокоточного оружия большой дальности вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в украинском городе Виннице.

Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Утром 16 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте Винница», — сообщил Конашенков.

Официальный представитель военного ведомства отметил, что в течение дня в районе населенного пункта Сараны авиация и ПВО России сбили один украинский вертолет Ми-24 и шесть беспилотных летательных аппаратов.

По словам генерал-майора, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразили за сутки 34 военных объекта Украины, в том числе одну установку реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одну станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 19 точек скопления боевой техники.

В общей сложности с начала спецоперации РФ уничтожено 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотников, 1 367 танков и других боевых бронированных машин, а также 132 реактивные системы залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномета и 1 156 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Президент России Владимир Путин заявил утром 24 февраля, что принял решение начать специальную операцию в Донбассе в ответ на обращение лидеров республик. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. В Минобороны заявляют, что российские Вооруженные силы наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, мирному населению ничего не угрожает.