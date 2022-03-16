Запад пытается спровоцировать в России мусорный коллапс

Введение западных санкций из-за эскалации конфликта на Украине вынуждает российских бизнес переходить на импортозамещение практически во всех областях. Затронули ограничительные меры и вопросы, связанные с экологией.

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Часть заводов, которые занимаются сортировкой и утилизацией мусора, оказалась лишенной иностранных комплектующих для оборудования. Такими действиями Запад, вероятно, пытается спровоцировать в стране мусорный коллапс.

У России есть два года

Тем не менее, по оценке Российского экологического оператора, избежать существенного ущерба вполне реально. В пресс-службе РЭО отметили, что доля отечественного оборудования для обработки бытовых отходов достигает на предприятиях от 65 до 100%.

«Доля импортного оборудования на объектах обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), которые были введены в эксплуатацию в 2020 году, составила 34,4%. На объектах обработки ТКО доля импортного оборудования стремится к минимальной. На наиболее распространенных линиях сортировки она достигает 0%, а на линиях с высокотехнологичными элементами, например, оптическими сепараторами, — до 35%. Таким образом импортозамещение на некоторых линиях сортировки уже достигает 100%, что исключает зависимость России от импортного оборудования для обработки ТКО», — приводит ТАСС слова главы РЭО Дениса Буцаева.

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Кроме того, Буцаев подчеркнул, что на территории РФ начато значительное число проектов по созданию отечественных производств импортозависимых видов оборудования для отрасли обращения с ТКО.

«Полностью переход к импортозамещению в отрасли, по оценкам РЭО, при соответствующем государственном стимулировании может занять от одного года до двух лет», — добавил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Действительно, в последние годы Россия активно двигалась по направлению к грамотному избавлению от мусора. Реформа отрасли обращения с отходами началась в РФ 1 января 2019 года. К 2024 году в стране планировалось построить около 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов, а к 2030 году выйти на уровень сортировки в 100% бытовых отходов, только 50% из которых отправлялись бы на захоронение.

Кроме того, еще в мае 2020 года консорциум из трех госкорпораций, в который вошли «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ, заключил соглашение на строительство не менее 25 мусорных теплоэлектростанций стоимостью порядка 600 млрд рублей. Однако действующих мощностей, очевидно, пока не хватает.

Оценки наличия иностранного оборудования занижены

Ежегодно в стране образуется порядка 60 млн тонн ТКО. Согласно данным Росстата, в 2021 году из 50,6 млн тонн отходов переработали 7 млн тонн. По сравнению с прошлыми годами темпы растут, но они все еще недостаточны. И лишение иностранного оборудования на первых порах может стать серьезной проблемой для уже существующих заводов.

Впрочем, реальный процент импортного оборудования на всех подобного типа предприятиях зависит и от масштабов производства. Так, по словам генерального директора компании-производителя оборудования для переработки отходов «ЭкоПромСервис» Алексея Антонова, на малых и средних предприятиях вполне возможно стопроцентное наличие отечественного оборудования. «А те, что покрупнее, скорее всего, используют импортное оборудование. И на сегодняшний день на отдельных предприятиях импортное оборудование может доходить до 50%», — сообщил он «Эксперту».

Генеральный директор «БС Энерго» Михаил Замарин заявил «Эксперту», что его компания и вовсе сменила вектор бизнеса, занявшись импортозамещением комплектующих, расходников и определенных узлов оборудования. Работы по металлообработке и ремонту оборудования в сфере ТКО компания теперь будет выполнять под брендом «РПО СЕВЕР».

«Потому что те заводы, которые мы сейчас строим, либо стали не нужны, либо там большое количество узлов импортное. Поэтому оценки наличия иностранного оборудования несколько занижены. Например, если раньше наш концепт был в том, чтобы покупать оборудование у тех, кого мы знаем, то теперь нам приходится опускаться на уровень ниже и самим делать определенные узлы и комплектующие для этих же производителей оборудования. То есть мы уходим в другой бизнес и начинаем производить детали. Например, у двух лидеров-производителей в России внутри их линии 50% всех узлов — импортные. И так далее», — заметил он.

Похожую позицию занимают и на заводе по переработке пластмасс «Пларус». Управляющий директор Максим Тюрин рассказал «Эксперту», что на данный момент на предприятии нет российского оборудования.

«Конечно, хотели бы, чтобы выпускались отечественные машины: сортировщики, конвейеры, дробилки — все необходимое оборудование для сортировки и переработки ПЭТ-упаковки в пищевой гранулят», — подчеркнул топ-менеджер. В пресс-службе «Пларуса» добавили, что замена оборудования, когда возникнет необходимость, будет осуществляться исходя из складывающейся экономической и политической ситуации. «Какой поставщик будет оптимально возможным для продолжения выполнения производственного плана без снижения качества выпускаемой продукции — сейчас сложно точно сказать», — констатировали в пресс-службе.

«Мусорный ветер» распахнул «окно возможностей»

Спрос на российское оборудование уже увеличился и, очевидно, будет только расти. Данную ситуацию можно оценить как распахнутое «мусорным ветром» с Запада «окно возможностей» для отечественных машиностроителей.

«Запросы увеличились, но пока нет активных продаж. Потому, что оборудование в металле выросло в 2,5 раза. Цена на чёрные металлы будет снижаться, на нержавейку — ещё неясно. Пока люди не понимают, что им делать со средствами, из которых, кроме всего прочего, нужно платить и зарплату сотрудникам. Так, например, у нас сорвался один контракт с заводом, где много работников, они пока взяли пока паузу. И насколько мне известно, таких — большинство», — подчеркнул генеральный директор «ЭкоПромСервис».

Сейчас некоторые российские машиностроительные производители уже объявили о готовности активно участвовать в процессе импортозамещения. Так, компания «Станкополимер» в своем официальном релизе отметила, что «не первый год проектирует и изготавливает узлы и детали от иностранной техники и различных линий для переработки вторичных полимеров». Представители компании заявили, что готовы оперативно изготовить необходимые изделия и чертежи для предприятий.

Коммерческий директор ГК ПОЛИМЕХ Константин Селезнёв заверил «Эксперт», что их производство конкурирует с мировыми образцами уже последние 15 лет. Планирует участвовать в процессе импортозамещения и «ЭкоПромСервис». Однако в там не отрицают, что и сами зависели от иностранных поставок и теперь ищут замену. Потому реальные сроки полного перехода на отечественное оборудование как производителей, так и непосредственно заводов, пока назвать сложно.

«Российские установки давно уже готовы конкурировать с иностранными. Может в части сортировки еще есть вопросы, но я, думаю, что наши в скором времени отставание догонят. Что касается утилизации, то у нас неплохое оборудование. Другое дело, что у нас есть иностранные комплектующие, например. Но сейчас в течение недели мы в активной переписке с нашими отечественными производителями. Просто если раньше у нас все было отработано, мы знали, у кого что заказывать, то сейчас все в подвешенном состоянии. И сколько вообще времени потребуется на раскачку нашим производителям — сложно сейчас сказать», — заметил Алексей Антонов.

У ситуации есть еще один важный аспект. Михаил Замарин не уверен, что в текущей ситуации имеет смысл искать альтернативных поставщиков оборудования в Китае. Их оборудование будет столь же дорогим, как и западное, за счет валютных привязок и подскочившей стоимости логистики.

«Мы сейчас закупаем около десяти разных станков, но мы сами можем производить как пресс для картона Пэт, аналогичный шведскому, так и разрыватель пакетов, аналогичный немецкому. Наша компания может делать 10-15 единиц каждого оборудования в год. Но команд с такой компетенцией пока мало. В целом ситуация хорошая, мне нынешний вектор импонирует. Это будет похоже на 2014-й — у нас будет два года, чтобы научиться все делать самим. И нашу отрасль это сильно продвинет вперед. При этом даже если снимут санкции, у нас останутся производители и желающие покупать у локальных партнеров. Потому что здесь очень важны скорость и качество. А качество у нас будет не хуже европейского. Для себя мы решили войти в эту историю с головой», — заключил Михаил Замарин.