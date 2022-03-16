«Всеобщий шок»: расходы на энергию в мире достигнут рекордного уровня

Затраты на энергию в этом году могут достичь рекордно высокого уровня, составив более 13% мирового валового внутреннего продукта, сообщает Bloomberg.
Согласно анализу, проведенному консалтинговой компанией Thunder Said Energy, расходы на первичную энергию в мире удвоятся по сравнению с уровнем 2021 года, составляющим всего 6,5%. Стремительно растущие цены на товары подталкивают инфляцию и увеличивают счета как для домашних хозяйств, так и для промышленности.
«Сокращение спроса — единственный краткосрочный способ уменьшить дефицит», — написал бывший аналитик Redburn и основатель Thunder Said Energy Роб Уэст. «Здесь нет хороших вариантов, есть только менее плохие».
Цены на энергоносители резко выросли из-за проблем с поставками и событий на Украине, при этом цены на природный газ в Европе выросли более чем на 500% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более низкий уровень добычи нефти в России может также способствовать инфляции, поскольку Международное энергетическое агентство заявило в среду, что добыча может упасть примерно на четверть в следующем месяце, отмечает агентство.
Уровень 13% от мирового ВВП сопоставим с соответствующими цифрами 1980 года, когда цены на нефть стремительно росли.
Уэст прогнозирует цены на уголь в диапазоне 250-300 долларов за тонну, 125-150 долларов за баррель нефти и 40-45 долларов за тысячу кубических футов газа.
«Так что это не «нефтяной шок» или «газовый шок», а «всеобщий шок», — написал он.