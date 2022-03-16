«Всеобщий шок»: расходы на энергию в мире достигнут рекордного уровня

Затраты на энергию в этом году могут достичь рекордно высокого уровня, составив более 13% мирового валового внутреннего продукта, сообщает Bloomberg.

Согласно анализу, проведенному консалтинговой компанией Thunder Said Energy, расходы на первичную энергию в мире удвоятся по сравнению с уровнем 2021 года, составляющим всего 6,5%. Стремительно растущие цены на товары подталкивают инфляцию и увеличивают счета как для домашних хозяйств, так и для промышленности.