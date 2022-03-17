Банк «Санкт-Петербург» приостановит выпуск карт UnionPay из-за сбоев в логистике

Банк «Санкт-Петербург» принял решение с 18 марта приостановить выпуск карт китайской платежной системы UnionPay.

«C 18 марта 2022 года мы временно прекращаем выпуск карт UnionPay International в связи с нарушением логистики и сроков поставки бланков карт данной платежной системы», — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что сейчас «Санкт-Петербург» ведет активную работу над выпуском виртуальной карты UnionPay, ее планируется запустить в апреле. «Возобновление выпуска пластиковых карт UnionPay International запланировано на май 2022 года, и в ближайшее время мы сообщим о старте процедуры предзаказов», — указывается в сообщении кредитной организации.

После решения международных платежных систем Visa и MasterCard о прекращении работы на рынке РФ несколько крупных российских банков стали предлагать подключение к китайской платежной системе. В настоящий момент карты UnionPay в России, помимо банка «Санкт-Петербург», выпускаеют Россельхозбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Всероссийский банк развития регионов, Почта-банк, а также банки «Зенит», «Солидарность» и «Приморье».

UnionPay International, так же как Visa и MasterCard, выпускает карты, которыми можно платить и с которых можно снимать деньги в 180 странах. Если UnionPay начнет активно работать с российскими банками, то, скорее всего, спрос на карты окажется высоким среди тех, кто ездит за границу либо совершает покупки в доступных для россиян иностранных интернет-магазинах.

Карты «Мир» в настоящий момент принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Таджикистане.