Дополнительные средства для промышленников Москвы помогут не допустить падения сектора – эксперт

Дополнительные средства в размере 10 млрд рублей, которые направили для помощи предприятиям Москвы через городской Фонд поддержки промышленности, существенная сумма. Деньги помогут привести столичные компании к стабилизации и не допустят резкого падения промышленности, таким мнением поделился гендиректор Центра экономики регионов, член Совета московской «Деловой России» Алексей Порошин.

«Москва - огромнейший мегаполис с уровнем промышленного производства порядка 8 триллионов и объемом промышленного экспорта порядка 8 млрд долларов США. Дополнительные вливания в размере 10 миллиардов рублей - очень существенная сумма даже на этом фоне. Конечно, этого не хватит, чтобы полностью сдемпировать падение. Но мы понимаем, что даже и полного объема бюджета не хватило бы для покрытия всех убытков. Думаю, промышленный сектор быстро освоит эту поддержку и она будет пользоваться спросом», - сказал он.

По его мнению, о росте в ближайшее время думать сложно, но эти меры обеспечат главное - дадут небольшую передышку, приведут к минимальной стабилизации и не допустят резкого падения промышленности. «Отмечу, что большая часть производственных компаний сейчас вынуждены переориентироваться на азиатские рынки (страны АТР, Ближний Восток). Тут свое слово должен сказать Московский экспортный центр, чтобы презентовать необходимые новые торговые площадки и субсидировать выставочные усилия компаний», - добавил Порошин.

Ранее во вторник, 16 марта на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждались меры социально-экономической поддержки субъектов страны, в том числе было объявлено о выделении дополнительных 10 млрд рублей на поддержку столичной промышленности. Средства выделили для помощи предприятия города в адаптации к работе в условиях изменений логистических цепочек и внешнего давления, пояснили в правительстве Москвы.

«Промышленные предприятия сегодня столкнулись с проблемой поставок сырья, комплектующих, изменением схемы работы поставщиков, а также резким повышением стоимости кредитования, что привело к дефициту оборотных средств у многих предприятий. Дополнительные средства, которые будут направлены в фонд, пойдут на компенсацию части процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и реализацию инвестиционных программ», - прокомментировал меры поддержки заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Дополнительные меры поддержки для отечественного бизнеса стали вводить после объявления санкций в отношении России.