Эксперт рассказал, когда евро может стать дешевле доллара

Уже сейчас сокращается разница в обменных курсах доллара и евро. Это происходит вопреки правилам на рынке форекс и на Московской фондовой бирже, которая подскочила в начале марта. Это связано как с проблемами европейской экономики, так и с попытками банков извлечь выгоду из волатильности валютных курсов. Ситуацию агентству Прайм прокомментировал доцент кафедры экономики Российского экономического университета им. Плеханова Александр Тимофеев.

"Коррекция пары евро/доллар происходит в преддверии открытия бирж, уже сегодня есть возможность укрепления рубля и юаня, а также потенциал для восстановления стоимости российских активов", - сказал он.

Ситуация, по мнению эксперта, демонстрирует сильное ослабление европейской экономики, что зависит от конъюнктурного видения России.

Процесс ускорится, если произойдет переход на расчеты для Европы за нефть и газ в рублях, заключил Тимофеев.