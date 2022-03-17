Эксперт: России хватит помощи Китая, чтобы не войти в кризис

Накануне в Российском совете по международным делам (РСМД) прошла дискуссия, посвященная актуальной ситуации на энергетическом рынке. Особое внимание было уделено перспективам российско-китайского сотрудничества.

На данный момент в российских деловых кругах активно продолжаются обсуждения, насколько велика будет роль Китая в вопросе контрсанкционного замещения импорта западных товаров в Россию. Но не менее важен вопрос, будет ли возможность у РФ перенаправить свои энергетические поставки из Европы в Азию, в случае если ЕС присоединится к США и полностью откажется от российских углеводородов.

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Кроме того, все более животрепещущим становится вопрос о скорейшем заключении контракта на строительство газопровода «Сила Сибири —2», стадия обсуждения которого на данный момент не уточняется ни Москвой, ни Пекином.

По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра евроазиатских исследований и ИМИ МГИМО МИД России, эксперта РСМД Ивана Зуенко, поставки и проекты России занимают огромное место в энергетической сфере Китая. И российско-китайское сотрудничество последние годы шло крайне плодотворно.

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«Россия не является незаменимым поставщиком, но место РФ — очень значимо. Во-первых, Россия поставляет в Китай газ по трубопроводу “Сила Сибири”, который работает еще не на полную мощность. Плюс есть перспектива трубопровода “Сила Сибири —2”, по которому долго велись дискуссии, и по всей видимости, определен рабочий проект. Во-вторых, это поставки из Ямал СПГ, где у Китая есть доля. Также есть перспективы открытия новых проектов. Нефть Россия поставляет по ВСТО, используются казахстанские трубопроводы. С отказом от поставок из Австралии в Китае стал активнее использоваться российский уголь. Кроме того, "Росатом" строит в Китае сразу две АЭС. Да, атомная энергетика позволяет быть автономным, но страна все равно будет зависима от поставок урана», — заметил Иван Зуенко.

Несмотря на то, что Пекин находится в тренде «зеленой энергетики», Китай продолжит использовать все возможные энергетические источники во избежание нового энергокризиса, схожего с ситуацией в 2021 году. Тем не менее, КНР вряд ли откажется от политики диверсификации потоков, сделав больше ставку на одного, пусть даже и такого надежного поставщика как Россия.

«Сейчас ситуация для Китая не выглядит критической в плане энергетики. Китай — это страна, которая имеет и собственные месторождения. До 1990-х годов он являлся государством-экспортером той же нефти. Но с того момента как КНР стала страной-импортером — она всегда поддерживает политику диверсификации. Пекин закупает везде, где только можно, максимально разделяя поставки», — заметил эксперт.

Главное — без зависимостей

Иван Зуенко подчеркнул, что мнение о том, что Россия в сложившейся санкционной ситуации не сможет без Китая, при этом Пекин способен обойтись без Москвы, является справедливым, но с оговорками.

«Конкуренция за нероссийские энергоресурсы возрастает, и на этом фоне Китаю, который частично отказался от американских поставок, будет катастрофично потерять и США, и Россию. Кроме того, цена на газ для Китая от России является наиболее выгодной в сравнении с другими поставщиками. Иначе говоря, РФ продолжатся рассматриваться КНР как партнер надежный и перспективный. На данный момент риск изменения такого положения дел отсутствует», — заметил эксперт.

Учитывая растущее энергопотребление в Китае, а также освобождающиеся российские мощности, заключение контракта по «Силе Сибири — 2» действительно может быть ускорено. Тем не менее, уверен Иван Зуенко, переговоры будут непростыми. Впрочем, как и в случае с «Силой Сибири — 1».

«Сложно всегда сказать, что китайцы думают на самом деле. Полагаю, что в целом они заинтересованы в проекте. Но есть и другой момент — переговоры будут сложные, Китай будет давить по ценам. И в этом случае, для нас ситуация позитивная в том плане, что мы без запада не пропадем, но из одной зависимости попадаем в другую. Конечно, стратегически мы должны стараться от этой ситуации убежать», — отметил Иван Зуенко в эксклюзивном комментарии «Эксперту».

Есть и другая сторона вопроса. Среди высказываний экспертов все чаще мелькает идея, что Китай будет активно поддерживать идею о переводе платы за российские энергоносители в юани. Этот же условие может быть поставлено и на переговорах при финальном заключении соглашения по «Силе Сибири — 2». Так, по мнению директора Центра комплексных международных исследований НИУ «ВШЭ» Василия Кашина, переориентации российского сырьевого экспорта на себя при одновременном переводе его в юани даст Пекину «не только многочисленные политические и стратегические выгоды, но и огромный экономический выигрыш».

Например, Китай защитит себя от возможный санкций и попыток блокады, а также добьется снижения стоимости приобретаемых ресурсов, резко повысив роль юаня в мировой торговле. Что касается России, то предлагаемый вариант с переходом на юани хоть и нельзя считать однозначно выгодным, тем не менее является лучшим, а главное — наиболее перспективным решением в текущей ситуации.

«Китай, конечно, будет нам помогать настолько, насколько ему это не будет ему самому угрожать. Но России такой помощи вполне хватит, чтобы не войти в серьезный кризис», — заявил эксперт.

Однако самым неожиданным становится тот факт, что украинский кризис и западные санкции не только «бросили в объятия друг другу» Москву и Пекин. Заинтересованность в переходе на юани начали высказывать и другие страны, в том числе давний союзник США — Саудовская Аравия. По сообщениям прессы, государство начало рассматривать возможность получения юаней за поставляемую в Китай нефть. Потому новая мировая экономическая система с другими ключевыми игроками и Россией на первых ролях перестает казаться фантастикой.

«Я думаю, что такие инциденты, как с Саудовской Аравией, реально связаны с кризисом доллара. Во-первых, китайцы активно и сами продвигают свою валюту. Причем, как глобальную. Во-вторых, видно, что страны мира это поддерживают. И я считаю, что вскоре переход на юани будет глобальной тенденцией», — заключил Иван Зуенко.

