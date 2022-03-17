Самолеты FlyOne Armenia будут выполнять рейсы из Еревана в Москву и обратно каждый день

Армянская авиакомпания FlyOne Armenia заявила, что увеличивает количество рейсов из Еревана в Москву и обратно. Начиная с 17 марта перелеты между столицами России и Армении станут ежедневными.

Самолеты перевозчика будут вылетать из ереванского международного аэропорта «Звартноц» и прибывать во «Внуково».

C 1 марта FlyOne Armenia запустила регулярные прямые авиарейсы по маршруту Ереван — Москва. Лайнеры авиакомпании по этому маршруту начали летать два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Позже их количество увеличилось до пяти рейсов в неделю.

По словам главы правления компании Арама Ананяна, у Flyone Armenia есть все возможности расширять сетку пассажирских перевозок с Россией, что будет способствовать снижению цен, а также поможет восстановить мобильность граждан двух стран. «Что касается действующих санкций, то наши самолеты не попадают под них», — отметил Ананян.

FlyOne Armenia — дочерняя компания молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. В октябре прошлого года она получила сертификат воздушного оператора, сейчас воздушные суда авиакомпании производят рейсы в Москву, Стамбул и Лион.

Ранее «Эксперт» писал, что авиакомпания Red Wings объявила о запуске авиарейсов из Екатеринбурга в Казахстан. Самолеты российского перевозчика будут летать из столицы Урала в два города республики — Алма-Ату и Нур-Султан. Первый рейс в столицу Казахстана будет произведен 18 марта, лайнеры по этому маршруту будут летать по понедельникам и пятницам. В Алма-Ату из Екатеринбурга первый борт Red Wings отправится 19 марта. Этот рейс будет выполняться по вторникам, четвергам и субботам.