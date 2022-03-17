ФРС подняла ставку и опустила акции

Сам по себе подъем ставки на 25 б.п. был вполне ожидаемым событием. Председатель ФРС Джером Пауэлл и другие чиновники сделали немало заявлений для того, чтобы сюрпризом это не стало ни для кого. Накануне заседания, согласно данным CME, срочный рынок оценивал вероятность сохранения ставки в диапазоне 0-0,25%, как нулевую, а шансы на повышение именно на 25 б.п. были около 99%.

И все же после объявления о таком решении ФРС американские акции, подраставшие вчера второй день подряд, перешли к падению. В течение менее чем получаса индекс Dow Jones Industrial Average, по ходу дня показывавший прирост до 1,6%, даже ушел в минус.

Риторика и общий настрой регулятора оказались жестче, чем ожидал рынок. В этом году он будет повышать ставку на каждом из последующих шести заседаний, а затем еще трижды – в следующем. Комитет по операциям на открытом рынке прогнозирует ставку на уровне 1,9% к концу этого года.

Текущее повышение ставки было одобрено лишь с одним голосом «против» - известный ястреб президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард хотел повысить ее на 50 б. п. Ранее он заявлял, что в борьбе с инфляцией, вышедшей на более чем 40-летний максимум (7,9%) необходимо действовать более решительно.

Но рынкам оказалось достаточно и этого, тем более что в заявлении ФРС были намеки на растущую обеспокоенность инфляционным давлением, связанным в том числе с событиями вокруг Украины, в статистике роста потребительских цен пока полного отражения не получившим. При этом регулятор готов расчехлить и более мощное оружие – вскоре может начаться сокращение его активов в казначейских облигациях и других бумагах.

Учитывая, что баланс ФРС более чем удвоился за время пандемии, это ведет к серьезнейшей откачке ликвидности с рынка. Остановит ли это инфляцию, связанную в том числе и с немонетарными факторами, не приведет ли к замедлению экономики или даже к рецессии – вопросы, на которые многие инвесторы сейчас дают грустные ответы. Но для падения котировок ценных бумаг достаточно было бы и одного снижения ликвидности без каких-либо дополнительных проблем.

Так что после начала пресс-конференции Джерома Пауэлла падение акций только ускорилось. «Мы ожидаем, что объявим о начале сокращения баланса на ближайшем заседании», — сказал он. Инфляции, по его словам, потребуется больше времени, чтобы вернуться к таргету, чем ожидалось ранее.

Но председатель ФРС давно показал, что умеет находить нужные слова для того чтобы успокаивать рынки (по крайней мере, в краткосрочной перспективе). Несмотря на то, что экономика сталкивается со множеством рисков, шансы на рецессию, по утверждению Джерома Пауэлла, очень невелики. Именно это и дает возможность спокойно повышать ставку.

Совокупный спрос в настоящее время высок и большинство прогнозистов ожидают, что он останется таким, заявил глава регулятора. «Все признаки говорят о том, что это сильная экономика», — отметил он. Да и действовать Джером Пауэлл пообещал осторожно: «Принимая решения о процентных ставках и балансе, мы будем помнить о более широком контексте на рынках и в экономике, и будем использовать наши инструменты для поддержки финансовой и макроэкономической стабильности».

Этого оказалось достаточно, чтобы американские акции вернулись к росту. Но надолго ли хватит рынку этого оптимизма – большой вопрос. Сложность задачи, стоящей перед ФРС – совершение «мягкой посадки» экономики в беспрецедентно сложных метеоусловиях – от сделанных заявлений меньшей не стала. А стагфляция, которой эта операция грозит, – плохое время для ценных бумаг.