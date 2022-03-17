Индия изучает возможность расчетов с Россией в рупиях и рублях

США удалось сколотить довольно мощную коалицию против России, но она состоит почти исключительно из западных стран. Сейчас Вашингтон пытается уговорить примкнуть к антироссийским санкциям Китай и Индию. И Пекин, и Нью-Дели сопротивляются давлению коллективного Запада. Одним из проявлений этого сопротивления вполне могут служить попытки России, Китая и Индии перейти в торговле на национальные валюты и отойти от расчетов в долларах.

Главный индийский банк Bank of India проводит сейчас консультации с Центральным банком России о замене в расчетах в двусторонней торговле долларов на рупии и рубли. Это позволит обойти антироссийские санкции США и других западных стран. Сейчас из-за отключения ряда российских банков от SWIFT индийские экспортеры ждут платежи из России приблизительно на полмиллиарда долларов.

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Проводя переговоры, которые позволят Индии продолжить покупать у России энергоносители и другие сырье и товары, Нью-Дели рискует вызвать гнев Вашингтона и его союзников. Окончательное решение, по словам банкира, беседовавшего с Financial Times (FT), останется за правительством Индии.

«Мы потребовали, чтобы правительство разработало механизм торговли за рупии и рубли,- объясняет А. Сактивел, президент Федерации индийских экспортеров (FIEO), объединяющей более 200 тыс. индийских экспортеров.- Правительство сейчас занимается этим вопросом. Думаю, что очень скоро мы получим такой механизм».

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Президент Индийского бизнес Альянса (IBA) Сэмми Котвани объяснил, что в упрощенном виде такой механизм будет выглядеть приблизительно следующим образом: рубли можно будет положить после конвертации в рупии в индийский банк и наоборот.

Вашингтон ожидает от Нью-Дели присоединения к антироссийским санкциям, но Индия, отношения которой все три четверти века ее независимости сначала с СССР, а теперь Россией остаются хорошими, не торопится присоединяться к коллективному Западу. Она, например, воздержалась при голосовании в ООН по резолюции, осуждающей Россию за военную спецоперацию на Украине. Кстати, Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди встречались в Нью-Дели в начале декабря 2021 года накануне выдвижения Россией требований к Вашингтону о гарантиях безопасности.

Посол России в Индии Денис Алипов заявил журналистам в начале марта, что у Индии и России имеются способы сотрудничества и проведения транзакций, независимых от западных финансовых механизмов. Дело за малым – к ним просто нужно перейти и приспособиться, что, по его словам, будет несложно сделать.

«Другие страны запретили экспорт в Россию,- приводит FT слова Сактивела.- Следовательно сейчас самое время индийским экспортерам войти на российский рынок».

Есть, конечно, в Индии и противники торговли и сотрудничества с Москвой. Они ссылаются на то, что переход в торговле на рубли и рупии вызовет немедленную реакцию США, с которыми, кстати, у Нью-Дели самый большой объем экспорта, превышающий 50 млрд долларов.

Сактивел понимает опасность такого поворота событий и утверждает, что Индия ведет себя крайне осмотрительно и пытается балансировать в отношениях с Москвой и Вашингтоном. Он сравнивает тактику Нью-Дели с «ходьбой по иголкам».

Индия и Россия хотят довести двустороннюю торговлю к 2025 году с 8 млрд долларов в 2021 финансовом году (в Индии с 1 апреля по 31 марта следующего года) до 30 млрд. Согласно последним данным, сейчас объем двусторонней торговли составляет 10,8 млрд долларов, что менее 1,5% от всей индийской торговли. У Нью-Дели в торговле с Москвой, у которой он покупает энергоносители, удобрения и драгоценные камни, а также очень много вооружений, дефицит в размере около 5 млрд долларов. Индийский экспорт в Россию в основном состоит из фармацевтической продукции.

Индийские финансисты, конечно, понимают, что ввиду сильной волатильности как рубля, так и рупии, заключение сделок с российскими компаниями будет требовать немалой смелости.

Наработки для перехода в расчетах на национальные валюты у Индии имеются. Достаточно вспомнить, что такой механизм, например, существовал в Reserve Bank of India с семидесятых годов прошлого века до 1992 года. Тогда широко применялась также и бартерная торговля.

Индийские бизнесмены считают, что механизм обмена рупий на рубли должен работать в государственных банках: State Bank of India, Commercial Indo Bank и российском «Сбербанке», у которых имеются отделения в Москве и Нью-Дели соответственно.

Имеется в Индии механизм торговли за национальные валюты и с другими странами для обхода международных санкций. Например, с Ираном, у которого Нью-Дели покупал нефть.