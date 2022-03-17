Калининградский «Автотор» в 2023 году выпустит пилотную партию электромобилей

Базирующееся в Калининграде предприятие «Автотор» планирует изготовить пилотную партию электромобилей и наладить производство зарядных станций для них уже в следующем году.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли РФ. На транспортных средствах будут использоваться батари производства компании «Рэнера», которая входит в топливную компанию ТВЭЛ (структура «Росатома»).

Отмечается, что до 2030 года «Автотор» собирается увеличить объемы и локализовать производство электрокаров. «Реализация планируется в три этапа: в 2023 году — запуск производства и выпуск пилотной партии, освоение производства зарядных станций, до 2025 года — расширение модельного ряда выпускаемого электротранспорта, локализации его компонентов, до 2030 года — увеличение объема производства электромобилей и их локализация», — цитирует агентство сообщение Минпромторга.

Российское автосборочное предприятие «Автотор» основано в 1996 году. До настоящего времени на нем выпускались легковые автомобили крупных мировых брендов, в том числе BMW, KIA, Hyundai.

Ранее «Эксперт» писал, что производство электромобилей имеет шанс стать отдельной суботраслью, с иными, нежели в традиционном автопроме, игроками. В январе Минпромторг объявил о первых кандидатах на получение специальных инвестиционных контрактов для производства электромобилей (на данном этапе по методу крупноузловой сборки) — и оба не из нынешней автомобильной «обоймы».