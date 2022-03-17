Холдинг «Ташир медика» и фармпроизводитель «Амедарт» будут выпускать в РФ жизненно важные лекарства

Инвестиционная группа «Ташир медика» и фармпроизводитель «Амедарт» планируют разрабатывать и выпускать в России жизненно важные лекарства.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний, опубликованном после подписания меморандума о сотрудничестве в сфере фармацевтики и биотехнологий. «В течение следующих 10 лет компании намерены развивать стратегическое сотрудничество в сфере реализации проектов по импортозамещению, направленных на совместную разработку и производство отечественных жизненно важных лекарств», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что «Амедарт» планирует расширить портфель лекарственных средств, перейти к производству субстанций и начать развивать биотехнологическое направление. Кроме того, в рамках сотрудничества с «Ташир медика» компания намерена начать разрабатывать новую цифровую экосистему, которая ускорит создание инновационных продуктов. В перспективе предполагается создание условий для вывода новых препаратов на зарубежные рынки.

В настоящий момент портфель «Амедарт» включает свыше 60 видов лекарств, среди которых препараты против ВИЧ, антикоагулянты, инсулины, средства для лечения почечной недостаточности, а также противоопухолевые препараты. Все они находятся в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В текущем году фармпроизводитель намерен выпустить около 1 млн упаковок жизненно важных лекарств; в 2023 году выпуск ЖНВЛП планируется увеличить до 4 млн упаковок.

ГК «Ташир медика» — инвестиционный холдинг с оборотом примерно 15 млрд рублей. Структура входит в группу «Ташир» и объединяет более 15 компаний в различных сегментах здравоохранения.

Ранее «Эксперт» писал, что, согласно заявлению Минпромторга, запасов ЖНВЛП, а также сырья для них в России хватит на срок до года; в настоящий момент идет работа над решением логистических проблем.