Китайцы подняли Nasdaq

КНР договорилась с США

В начале торгов среды американские акции росли, продолжая начатую накануне коррекцию после нескольких дней падения. Этому способствовало сообщение Financial Times о том, что Украина и Россия добились «значительного прогресса в предварительном мирном плане». Показывали на этом заметный рост и европейские фондовые индексы.

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Но больше всего энергии добавляли рынкам новости из Китая. Еще с прошлой недели здесь быстро падали акции. Связано это было с новой волной коронавируса, трениями с США вокруг отношений с Россией и возобновлением опасений делистинга китайских акций с американских бирж. В среду же здесь произошел настоящий взрыв котировок.

Гонконгский индекс Hang Seng закрылся ростом на 9,08%. Это его лучший день с 30 октября 2008 года. Индекс Shanghai composite поднялся на 3,48% к закрытию, а Shenzhen component – на 4,02%. Китайские технологические акции взлетали на десятки процентов: Alibaba – на 27,3%, NetEase – на 23,4%, Tencent – на 23,15%.

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Все изменило в одночасье сообщение агентства «Синьхуа» о том, что власти КНР будут поддерживать стабильность фондового рынка и листинг акций за рубежом. Китайские и американские регулирующие органы работают над планом сотрудничества в отношении акций, котирующихся в США, говорилось в статье по итогам совещания под председательством вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Повышенное внимание властей к компаниям из технологического сектора и интернет-компаниям из Китая, продолжающееся с 2020 года, может вскоре закончиться, сообщалось в ней.

Китайские акции взлетали не только в Гонконге или в Шанхае, но и в Нью-Йорке. Они стали лидерами роста на Nasdaq, что было нетрудно с показанными ими результатами: акции Pinduoduo взлетели по итогам торгов на 56,06%, JD.Com – на 39,36%, Baidu – на 39,2%.

Джером Пауэлл заговорил акции

Но ФРС смогла остановить этот рост, особенно в части американских компаний. Накануне публикации итогов ее двухдневного заседания все американские индексы были в уверенном плюсе, но уже менее чем через полчаса после этого Dow оказался в «красной зоне».

Хотя решение ФРС впервые с 2018 года поднять ставку на 25 б.п. до 0,25-0,5% ни для кого неожиданностью не было, общий настрой регулятора оказался жестче, чем ожидал рынок. Исходя из точечного графика ожиданий членов ФРС, они намерены поднимать ставку на каждом из оставшихся шести заседаний в этом году. При этом вскоре начаться и сокращение баланса Федрезерва.

Такого рынок не ожидал. Слишком резкий подъем ставки может не решить проблему с инфляцией, ради чего и ужесточается денежно-кредитная политика, но замедлить экономику. Опасения того, что дело идет к стагфляции, подобной той, что была в 1970-х, давно существуют на рынке. Инфляция уже достигла того уровня (в феврале она составила 7,9%) – не хватало добиться рецессии.

Сокращение баланса ФРС – а он более чем удвоился за время пандемии и сейчас близок к $9 трлн – может быть для фондового рынка еще большей проблемой. Речь ведь пойдет об откачивании с него нескольких триллионов долларов ликвидности. И начнется этот процесс, как намекнул в начале пресс-конференции Джером Пауэлл, уже в мае.

Но председатель ФРС все-таки нашел нужные слова для поддержания оптимизма инвесторов. Он сообщил, что регулятор вполне может позволить себе ужесточение денежно-кредитной политики более высокими темпами, поскольку на деле сейчас «экономика очень сильна». Вероятность же рецессии «не особенно высока». Совокупный спрос в настоящее время высок и большинство прогнозистов ожидают, что он и останется таким, сообщил он.

И в последние полтора торгов американские индексы вновь резко изменили направление движения, закрывшись убедительным ростом. Nasdaq Composite вырос на 3,77%, S&P 500 – на 2,24%, а Dow Jones Industrial Average – 1,55%.

Для возвращения оптимизма инвесторам достаточно было посмотреть на проблему с другой стороны: раз ФРС не боится повышать ставку, значит с экономическим ростом все блестяще. Стакан внезапно оказался наполовину полон.

«Повышение ставок ФРС означает вотум доверия к тому, что экономика находится в достаточной форме, чтобы выдержать более жесткую политику», - пояснял Bloomberg управляющий директор по инвестиционной стратегии E*Trade Майк Левенгарт. Ну а если регулятор, как уже не раз случалось за последний год, окажется неправ в прогнозе, нетрудно объяснить, что стакан был наполовину пуст.