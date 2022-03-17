Мариуполю предрекли скорое освобождение от украинских неонацистов

Российская армия выполнит основные задачи спецоперации на Украине уже в самое ближайшее время. Об этом в интервью телеканалу «360» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его мнению, несмотря на определенные трудности, мощнейшее экономическое давление и развернутую информационную войну против России, задачи спецоперации к концу марта будут выполнены.

При этом эксперт уверен, что в нынешней ситуации власти Украины будут умышленно затягивать переговорный процесс с Россией в расчете на закрытие неба над Украиной.

«Руководство ВСУ утратило централизованное управление личным составом, уповая на мировую общественность, СМИ и отдельные контрудары. Была информация об ударах артиллерией со стороны Николаева и в Киевской области, где действуют наши подразделения», – подчеркнул он.

Самым главным, как считает Дандыкин, остаётся вопрос с южным флангом, где в Мариуполе сосредоточен неонацистский полк «Азова», численность которого около 15 тыс. человек.

«Но судьба этого гарнизона решится уже в ближайшие дни. Там успешно действуют Росгвардия, чеченские ребята. Ситуация начнёт развиваться более быстрыми темпами, когда в этом городе закончатся события. Нацбатам отрезаны все коммуникации, есть проблемы с ГСМ и боезапасами», – пояснил он.

Эксперт полагает, что украинских военных под Донецком удастся взять в котел, окружив со всех сторон. И тогда, по его мнению, у нацбатов будет лишь один вариант – сдаваться.

«Важный момент сейчас в Харькове м Киеве. В Николаеве, идут бои, туда перебрасываются последние резервы ВСУ из Днепропетровска и Кривого Рога, остаётся ещё Одесса. Но всё это решится комплексно. Ещё не сказал своего слова Черноморский флот РФ в части десанта», – резюмировал Дандыкин.

Ранее «Эксперт» сообщал, что постпред России в ООН Василий Небензя объяснил, от чего будут зависеть сроки завершения операции РФ на Украине. По его словам, прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда будут исполнены условия, выдвинутые нашей страной.

«Операция завершится, когда ее цели будут достигнуты. Речь идет о демилитаризации Украины и денацификации этой страны. К условиям также относится отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России и невступление в НАТО», – резюмировал Небензя.