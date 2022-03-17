Меры поддержки правительства Москвы помогут предприятиям адаптироваться к новой реальности - эксперт

Докапитализация Москвой Фонда поддержки промышленности поможет предприятиям адаптироваться к новым реалиям, таким мнением поделился генеральный директор ПАО «Калибр» Сергей Севостьянов.

«Так как ПАО «Калибр» уже много лет работает в статусе технопарка, мы отслеживаем все актуальные изменения мер поддержки и оперативно оповещаем резидентов. Докапитализация Москвой фонда поддержки промышленности и направление этих средств на компенсацию предприятиям процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств, а также на покупку оборудования и реализацию инвестиционных программ, безусловно помогут предприятиям адаптироваться к новым реалиям», - сказал он.

По словам Севостьянова, самыми популярными льготами для предприятий являются субсидии на закупку оборудования и компенсации затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. В то же время наблюдается тренд на растущий интерес предприятий к государственной поддержке в любом формате. «Важно не только расширять спектр мер поддержки, но и учитывать экономическую ситуацию в целом. И в этом смысле льготы, конечно, должны быть соразмерны текущей экономической реальности», - добавил он.

Ранее стало известно, что в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства дополнительно направят 10 млрд рублей.

«Промышленные предприятия сегодня столкнулись с проблемой поставок сырья, комплектующих, изменением схемы работы поставщиков, а также резким повышением стоимости кредитования, что привело к дефициту оборотных средств у многих предприятий. Дополнительные средства, которые будут направлены в фонд, пойдут на компенсацию части процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и реализацию инвестиционных программ», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.