МИД обещает ответить на высылку троих дипломатов из Словакии

Решение Словакии выслать трех российских дипломатов ведет к деградации двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы разочарованы очередным недружественным шагом со стороны словацких властей. Под надуманным предлогом они решили выслать трех дипломатических сотрудников российских загранучреждений в течение 72 часов", - отметила Захарова.

Она напоминает, что на фоне демонизации отношений с Россией Западом такая политика преднамеренного ухудшения ведет к деградации общего сотрудничества.