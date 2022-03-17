Внешняя политика Санкции

МИД обещает ответить на высылку троих дипломатов из Словакии

17 марта 2022, 13:05
ТАСС

Решение Словакии выслать трех российских дипломатов ведет к деградации двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы разочарованы очередным недружественным шагом со стороны словацких властей. Под надуманным предлогом они решили выслать трех дипломатических сотрудников российских загранучреждений в течение 72 часов", -  отметила Захарова.

Она напоминает, что на фоне демонизации отношений с Россией Западом такая политика преднамеренного ухудшения ведет к деградации общего сотрудничества. 