Минфин США: платежи в долларах по долгам России возможны до 25 мая

Выплаты России по суверенному долгу в долларах возможны до 25 мая, несмотря на американские санкции в отношении Центробанка РФ.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя американского минфина. По словам собеседника агентства, после указанной даты для обслуживания суверенного долга России потребуется специальная лицензия. До этого момента лицам в США разрешено получать проценты, дивиденды или платежи по истекающим долговым бумагам или акциям от ЦБ, ФНБ и Минфина РФ. Крайний срок разрешения — 00:01 по восточному времени США 25 мая.

Ранее «Эксперт» писал, что Россия выплатила купоны на $117,2 млн по двум выпускам долларовых облигаций с погашением в 2023-м и 2043 году. Таким образом, первый платеж по внешнему долгу после заморозки части резервов, который должен был состояться 16 марта, прошел без каких-либо препятствий.

Следующий выпуск евробондов РФ гасится 4 апреля в размере $2 млрд, пишет Finam со ссылкой на заместителя директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерия Миронова.

У России есть достаточный запас прочности для выплаты внешнего долга в рублях, отметил 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно», — подчеркнул представитель Кремля.

На прошлой неделе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что дефолт России больше не считается «маловероятным событием», поскольку РФ не сможет использовать имеющиеся средства из-за международных санкций.