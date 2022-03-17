Минцифры предложило помощь банкам в борьбе с DDoS-атаками

Министерство финансов предложило российским банкам помощь в борьбе с DDoS-атаками, которые осуществляются из-за рубежа. Новость передает РБК, ссылаясь на письмо Центробанка. Подлинность документа подтвердили два источника в российских банках, а также представители Центрального банка и Министерства финансов.

Для получения помощи банкам необходимо направить в Центробанк список информационных систем, которые потенциально могут подвергнуться DDoS-атакам, и другую информацию, говорится в письме. Решение Министерства финансов связано с участившимися случаями DDoS-атак на сайты банков и других субъектов критической информационной инфраструктуры.

Представитель ведомства сообщил изданию, что Минфин организует фильтрацию иностранного трафика с использованием новейших технических средств с целью противодействия угрозам. Также министерство проводит межведомственную координацию в новых условиях. Центральный банк сообщил, что регулятор принимает меры по оказанию дополнительной поддержки банкам в противодействии кибератакам с целью предотвращения нарушений доступности их ресурсов.

