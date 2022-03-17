Москва поддержит промышленников льготными займами на 100 млрд рублей — вице-мэр Ефимов

Докапитализация городского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства на 10 млрд рублей позволит предприятиям города получить льготные займы на общую сумму около 100 млрд. Об этом сообщил 17 марта заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24».

«Мэром Москвы принято решение о дополнительной капитализации фонда на 10 млрд рублей. Эти средства будут направлены на субсидирование процентных ставок, так как в настоящий момент одна из основных проблем промышленных предприятий — пополнение оборотных средств и возобновление нормальной работы», — сказал Владимир Ефимов.



«Эта мера позволит предприятиям привлечь заемные средства на сумму около 100 млрд рублей», — уточнил он.



Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства помогает предприятиям получить льготные займы на модернизацию производства, закупку оборудования, развитие экспорта. В 2021 году власти Москвы расширили меры поддержки: взять кредит теперь можно также, чтобы компенсировать затраты на покупку оборудование или оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности.