На российские сахарные заводы поступили жалобы в ФАС

Ассоциация производителей фирменных брендов Ассоциация производителей фирменных брендов «Русбренд» 16 марта отправила жалобу в ФАС на ряд отечественных производителей сахара. Как отмечается заводы начали устанавливать закупочные цены на свою продукцию в долларах. Расчеты должны производиться в рублях, но по курсу, действующему на дату отправки, сообщает газета «Известия», ссылаясь на письмо ассоциации в ФАС.

Члены объединения заявили, что производители сахара пригрозили приостановить поставки, если производители продуктов питания не пересмотрят условия в течение максимум двух дней. Они также жаловались, что средняя стоимость сахара возросла сразу на 60-70%. При этом предупреждения не последовало.

Производители продуктов питания отмечают, что значительное подорожание сахара затронет большое число компаний, а выбор альтернативных поставщиков ограничен высоким уровнем экономической концентрации рынка сахара в России. Они попросили ФАС проанализировать ситуацию и принять меры. В свою очередь в Минсельхозе заявили, что не обладают информацией об использовании поставщиками цен на сахар в долларах. По данным министерства, все отечественные производители продолжают отгружать сахар в штатном режиме.

