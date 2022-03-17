Находящийся под санкциями Константин Эрнст покинул Совет директоров МТС

«Константин Эрнст уведомил, что он покидает свою текущую должность», — указано в сообщении на корпоративном сайте. Напомним, что генеральный директор Первого канала в июне 2020 года был избран в совет директоров МТС в качестве независимого директора.

После отставки Эрнста в Совете директоров остаются его председатель Феликс Евтушенков, а также Артем Засурский, Валентин Юмашев, Вячеслав Николаев, Регина фон Флемминг, Надя Шурабура, Томас Холтроп и Шайган Херадпир.

Стоит отметить, что одной из причин ухода Константина Эрнста из МТС, возможно, стало его попадание в секционные списки ЕС, Великобритании и Канады. В настоящее время многие топ-менеджеры российских корпораций, оказавшиеся под санкциями, оставляют свои посты.

Напомним, что помимо телекоммуникационных услуг МТС предоставляет цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии. 28 февраля 2022 года после начала специальной операции вооруженных сил РФ на Украине и ввода Западом антироссийских санкций Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановила торги акциями компании.

Кроме того, Комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам и Министерством юстиции США проводят в настоящее время независимый антикоррупционный мониторинга МТС, срок которого в начале марта был продлен до сентября 2023 года.