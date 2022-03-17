Немецкий бизнес не хочет покидать Россию

Как заявил председатель Восточного комитета экономики ФРГ Оливер Хермес, немецкий бизнес считает полный уход из РФ нецелесообразным, так как дверь обратно будет для них в этом случае закрыта. Актуальность этой темы он объяснил давлением в Германии со стороны некоторых кругов на фирмы, ведущие бизнес в России, несмотря на соблюдение ими режима санкций.

«Мы поддерживаем эту санкционную политику. Однако не подпадающие под ограничения бизнес-отношения остаются легитимными», — говорится в заявлении Оливера Хермеса. «С тревогой мы видим также рост общественного давления в Германии. Немецкие фирмы в России щепетильно соблюдают все санкционные меры», — отметил он. «Полный разрыв всех экономических отношений подорвал бы фундамент возможного нового начала в будущем», — передает ТАСС со ссылкой на текст документа.

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В комитете также выразили обеспокоенность возможной национализацией в России имущества зарубежных организаций. По словам Оливера Хермеса, многие немецкие компании за последние две недели были вынуждены прекратить производство, поскольку сейчас произошло нарушение цепочек поставок и логистики. Однако многие из компаний продолжили оплату сотрудников в свете ответственности, которую они несут перед персоналом.

Он также заметил, что для продолжения сотрудничества «часто есть веские причины, такие как поддержание поставок в медицинской и фармацевтической отраслях, а также в пищевой промышленности или техническая безопасность и функциональность систем».

По мнению руководителя коммуникационной группы «Влияние» Никиты Донцова, для европейского бизнеса привлекательность России сегодня резко выросла: подешевевший к евро российский рубль для иностранных инвесторов означает снижение стоимости закупки сырья, снижение стоимости фонда оплаты труда, более того — российское государство активно стимулирует бизнес через механизмы снижения административных барьеров.

Некоторые фирмы уходят, оставляя свободными ниши, которые способны занять другие предприниматели, полагает политолог. Такой крупный передел рынка происходит редко. Высвобождаются очень крупные сегменты, как например, доли на рынках молочных изделий, косметических товаров, средств гигиены, отделочных материалов, инструмента, электроники и других.

Задача европейского бизнеса сегодня, по словам Донцова — договорится в своих странах, приведя аргументы в пользу продолжения работы в России.

Долгие годы контакты между Россией и Германией могли служить примером взаимовыгодного сотрудничества, напоминает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. достаточно динамично шло восстановление российско-германских деловых связей после пандемического спада. В прошлом году товарооборот между двумя государствами вырос почти на 34% (по данным немецкой статистики), достигнув почти 60 млрд евро. Среди восточноевропейских партнеров Германии мы заняли третье место. Однако значимость для немецкой экономики сотрудничества с Россией далеко выходит за рамки условных рейтинговых оценок.

Понятно, говорит эксперт, что структура поставок из России в Германию сильно смещена в сторону сырьевой продукции. Крайняя зависимость немецкой экономики от поставок российского трубопроводного газа является общеизвестным фактом. Важны для Германии и поставки российского угля. В тоже время структура нашего экспорта до недавнего времени была достаточно разнообразна, включая в себя помимо товаров, связанной с нашими природными ресурсами, а это еще и металлы титановой группы, медь, пиломатериалы, также продукцию машиностроения, химической промышленности, оптики и т.п. Немецкий внутренний рынок таков, что вход на него возможен для любого производителя качественной продукции.

Однако в сложившихся реалиях, когда политика абсурда превалирует над экономикой, говорит Анатолий Гожий, западноевропейские предприниматели оказались в сложной ситуации. Испытывая давление со стороны собственных властей, рационально мыслящие в своем большинстве представители экономического сообщества вынуждены ограничивать объем хозяйственных связей с нашей страной.

При этом, по большинству товарных групп разрыв контактов с российскими партнерами для немецкого бизнеса может пройти не очень болезненно, считает эксперт. Деловая среда в Германии настолько благоприятна, а спрос на качественные товары настолько высок, что процесс замещения одних поставщиков другими (даже в современных условиях нарушения логистических связей) происходит достаточно быстро. В конце концов, доля ввозимых из России товаров в структуре немецкого импорта (даже с учетом роста цен на энергоносители), вряд ли сильно превышает 2%. Но для всех представителей делового мира и здравомыслящих политиков Германии также очевидно, что поддержание партнерских отношений с Россией необходимо для сохранения привычного для европейцев образа жизни. Фантом рецессии с последующим сползанием всей экономики Евросоюза (включая Германию) в фазу стагфляции может превратиться в реальность.

Рост промышленных и инфраструктурных издержек из-за дорожающих энергоносителей создает серьезные риски не только для общехозяйственной устойчивости первой экономике Европы, но является угрозой целостности всей немецкой общественной системы, уверен Анатолий Гожий. Нынешнее положение вещей может разрушить фундаментальные основы существующего социального государства.

Спасение, заключает эксперт, только в поддержании торговых отношений с Россией, чьи поставки недорогого трубопроводного газа могут помочь Германии снизить издержки и со временем преодолеть общехозяйственный дисбаланс. Этот очевидный факт заставляет деловые круги Германии оказывать постоянное давление на политиков своей страны с тем, чтобы предотвратить назревающую социально-экономическую катастрофу.