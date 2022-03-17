На границу с Ростовской областью прибыли около 300 беженцев из Мариуполя

Еще 13 автобусов с примерно 300 беженцами из Мариуполя прибыли к границе России в Ростовской области. Новость передает Минобороны России.

Ранее в ведомстве рассказали, что для эвакуации жителей Мариуполя специально сформированы четыре колонны по 200 автобусов. Первые две машины с 59 беженцами пересекли границу в Ростовской области вечером 15 марта. Эвакуированные были размещены в Таганроге.

"В настоящее время на границу Российской Федерации в Ростовскую область прибыло 13 автобусов, в которых находятся около 300 жителей Мариуполя. Из них три автобуса уже пересекли границу, остальные все еще проходят пункт пропуска", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что среди беженцев много женщин и детей некоторые из которых эвакуированы военнослужащими из центра Мариуполя. Там мирные жители провели три недели в подвалах высотных зданий или бомбоубежищах.

"Жители были заблокированы вооруженными группами украинских националистических формирований, которые использовали их в качестве живого щита и препятствовали эвакуации по безопасному коридору", - сообщает Минобороны.

Безопасность при сопровождении автобусов обеспечивали подразделения военной полиции Вооруженных Сил России.