От «зеленой» фазы борьбы с нефтью и газом из РФ — к горячей

Долой выхлопы

Все три сценария — прогрессивные Accelerated и Net Zero (Ускоренный и Чистый ноль), а также более консервативный New Momentum (Современный) предусматривают продолжение снижения выбросов парниковых газов. Но согласно вариантам Accelerated и Net Zero, выбросы достигнут пика в начале 2020-х годов, а к 2050 году упадут на 75% и 95% соответственно по сравнению с 2019 годом. А в развитых странах и вовсе станут отрицательными.