Подорожал даже корвалол: годовая инфляция в России ускоряется

В России в период 5 по 11 марта цены выросли на 2,09%, а годовая инфляция дошла до 12,54%. Согласно отчёту Минэкономразвития, в стране стремительно дорожает еда. Так, сахар, который сметают с полок, подорожал сразу на 12,2%. Существенно увеличилась стоимость бананов – на 11,3%.

Подорожал даже корвалол. Теперь сердечные капли, как и анальгетики стоят на 6% дороже. Также выросли в цене телевизоры, пылесосы и смартфоны. Путёвки в Турцию и Египет прибавили и вовсе 30%.

А вот «чёрное золото» в оптовых закупках подешевело на 11%. Когда страны начали сокращать поставки российского топлива, оно хлынуло на отечественный рынок. Но несмотря на это, автолюбители вряд ли почувствую разницу – снижение на заправках есть только на 0,08%, а дизельное топливо сбросило в цене 0,13%, пишет «Комсомольская правда».

Ранее «Эксперт» сообщал, что заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заверил, что в настоящее время в торговых сетях России имеются достаточные запасы продукции.

По его словам, запасов сахара, круп и товаров первой необходимости в стране «предостаточно», кроме того, уже наблюдается снижение спроса на него.

В настоящее время запасов предметов женской гигиены и косметики в торговых сетях хватает на 2-3 месяца, отметил Евтюхов. Дефицита бытовой химии в России также не ожидается, в стране имеются избыточные мощности по её производству.

