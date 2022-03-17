Польша объявила, что не будет покупать российский газ после 2022 года

Польша заявила о своем намерении отказаться от российского газа по завершению 2022 года. Сырье республика не намерена приобретать даже по краткосрочным контрактам, заявил в эфире радиостанции RMF FM уполномоченный представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Питер Наимский.

Он напомнил, что долгосрочный контракт на поставку российского газа в Польшу закончится 31 декабря 2022 года. Далее польские власти решили не продлевать его, отметил чиновник.

«Даже если кому-то может показаться, что это может быть выгодно с точки зрения бизнеса, трудно представить это в наши времена», - сказал Наимский.

Ранее сообщалось, что в Польше могут появиться постоянные военные базы США. Решение будет принято по итогам июньского саммита НАТО, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

