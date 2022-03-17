Поручение Минфина по госдолгу исполнено

Платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации в общей сумме $117,2 млн исполнено, сообщили в Минфине.

«По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно», — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о выплатах купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2023 году (ISIN XS0971721450/US78307ADG58) и в 2043 году (ISIN XS0971721963/US78307ADH32).

Ранее «Эксперт» писал, что 14 марта Минфин направил платежное поручение банку — корреспонденту о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации. При этом министр финансов Антон Силуанов не исключил, что платеж может не дойти до конечных получателей из-за блокировки долларового счета. При этом он подчеркнул, что российских активов достаточно для выполнения долговых обязательств, как валютных, так и рублевых, и западные страны должны лишь разморозить валютные счета для выплат.

